Tre poäng för AIK hemma mot Luleå U18

Seger för AIK med 4–3 mot Luleå U18

Christian Furuvik avgjorde för AIK

Nionde segern för AIK

Ett måls övervikt avgjorde en målmässigt jämn match för AIK, som vann hemma mot Luleå U18 med 4–3 (2–1, 2–1, 0–1) i U18 Nationell norra på söndagen.

AIK–Luleå U18 – mål för mål

AIK tog ledningen i början av första perioden genom Alexander Hedberg Bouveron.

Luleå U18 kvitterade till 1–1 genom Benjamin Nyström efter 11.49.

Efter 13.33 i matchen gjorde AIK 2–1 genom Elliot Östervall Lewis.

AIK gjorde två mål i andra perioden och gick från 2–1 till 4–1, målen av Neo Nordstrand Jansson och Christian Furuvik. De elva minuterna blev direkt matchavgörande.

Luleå U18 reducerade dock på nytt till 4–2 genom Melvin Wande med 3.12 kvar att spela av perioden.

Luleå U18 reducerade igen efter 6.40 i tredje perioden genom Veeti Virta framspelad av Mille Björk och Isak Molander. Det fastställde slutresultatet till 4–3.

Med två omgångar kvar är AIK på sjunde plats i tabellen medan Luleå U18 är på fjärde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Luleå med 2–1.

I nästa match möter AIK Modo Hockey U18 hemma på lördag 14 mars 16.30. Luleå U18 möter Almtuna fredag 13 mars 18.30 borta.

AIK–Luleå U18 4–3 (2–1, 2–1, 0–1)

U18 Nationell norra, Ulriksdals IP

Första perioden: 1–0 (2.20) Alexander Hedberg Bouveron (Manne Arwenhed, Carl Norrbin), 1–1 (11.49) Benjamin Nyström (Veeti Virta, Jan Rejthar), 2–1 (13.33) Elliot Östervall Lewis (Manne Arwenhed, Neo Nordstrand Jansson).

Andra perioden: 3–1 (21.45) Neo Nordstrand Jansson (Arvid Ermeskog), 4–1 (32.47) Christian Furuvik (Viking Simon, Rasmus Kennlöv), 4–2 (36.48) Melvin Wande (Benjamin Nyström, Isak Linder).

Tredje perioden: 4–3 (46.40) Veeti Virta (Mille Björk, Isak Molander).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 3-1-1

Luleå U18: 1-0-4

Nästa match:

AIK: Modo Hockey, hemma, 14 mars 16.30

Luleå U18: Almtuna IS, borta, 13 mars 18.30