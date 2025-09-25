Tingsryd starkast i straffläggningen – vann borta mot Olofström

Tingsryd vann med 3–2 efter straffar

Arvid Ericsson avgjorde för Tingsryd

Tredje raka förlusten för Olofström

Det var jämnt hela vägen när Olofström mötte Tingsryd hemma i U18 regional syd herr. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Bortalaget var kyligare i avsluten och vann med 3–2 (0–0, 2–0, 0–2, 0–0, 1–0). Arvid Ericsson blev hjälte i straffläggningen.

– En väldigt sur torsk. Vi spelar helt okej i första perioden, steppar upp lite mer i andra och har några ramträffar, men släpper in två mål. Tredje perioden steppar vi upp ännu mer och gör två mål. Straffarna är svårt och säga något om, det är ett stort lotteri bara, kommenterade Olofströms assisterande tränare Joel Körkkö.

Olofström–Tingsryd – mål för mål

Den första perioden slutade mållös. Det var först 7.09 in i andra perioden som Tingsryd tog ledningen genom Abbe Darolf framspelad av Theus Thomasson och Axel Mauldin.

Efter 17.00 i andra perioden slog Ville Clarberg till, på pass av Theus Thomasson och Fabian Nilsson och gjorde 0–2.

Olofström reducerade och kvitterade till 2–2 genom två mål av Lowe Knoester i tredje perioden. I straffläggningen var det Tingsryd som avgjorde till 2–3. Den avgörande straffen stod Arvid Ericsson för.

Tingsryd har startat svagt och har bara två poäng efter fyra spelade matcher. Olofström har fyra poäng.

Olofström tar sig an Linköping i nästa match borta söndag 28 september 15.30. Tingsryd möter samma dag 13.00 Oskarshamn borta.

Olofström–Tingsryd 2–3 (0–0, 0–2, 2–0, 0–0, 0–1)

U18 regional syd herr, Stålhallen

Andra perioden: 0–1 (27.09) Abbe Darolf (Theus Thomasson, Axel Mauldin), 0–2 (37.00) Ville Clarberg (Theus Thomasson, Fabian Nilsson).

Tredje perioden: 1–2 (40.50) Lowe Knoester, 2–2 (50.02) Lowe Knoester (Anton Lund).

Straffar: 2–3 (65.00) Arvid Ericsson.

Nästa match:

Olofström: Linköpings HC, borta, 28 september

Tingsryd: IK Oskarshamn, borta, 28 september