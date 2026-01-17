Timrå IK U18 vinnare mot Brynäs – avgjorde i förlängningen

Timrå IK U18-seger med 3–2 efter förlängning

Alvin Svanlund matchvinnare för Timrå IK U18

Almtuna nästa motståndare för Timrå IK U18

Matchen mellan hemmalaget Timrå IK U18 och gästande Brynäs i U18 Nationell norra herr var lika efter full tid. Först i förlängningen kunde Timrå IK U18 avgöra till 3–2 (2–0, 0–2, 0–0, 1–0). Alvin Svanlund blev matchhjälte för Timrå IK U18 med sitt mål i förlängningen.

– Viktig seger för vi kommer ut riktigt bra och sätter standarden direkt, tyvärr så lyckas Brynäs bryta tillbaka momentumet och när vi summer är kryss rättvist sett till tävlingen vi som grupp har i sista perioden. Skönt vinna förlängning där Svanlund slår sin gubbe på frispelning av Sandman, tyckte Timrå IK U18:s tränare Martin Nilsson.

Timrå IK U18 hade inför matchen förlorat de senaste fem mötena mot Brynäs.

Timrå IK U18–Brynäs – mål för mål

Timrå IK U18 började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 1.13 slog Isac Eriksson till assisterad av Melker Lundgren och Alex Åkerlund. Laget ökade ledningen till 2–0 snabbt. Efter 4.32 gjorde Elton Sandman mål efter förarbete från Arvid Cleve och Alvin Svanlund.

Redan efter 2.27 i andra perioden reducerade Brynäs till 2–1 genom Axel Hillström efter pass från Vincent Häggström och Frans Kandell. Efter 17.11 i andra perioden nätade Leon Roos framspelad av Axel Hillström och Frans Kandell och kvitterade för Brynäs.

I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.

Stor matchhjälte för Timrå IK U18 blev Alvin Svanlund som 4.11 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

Timrå IK U18 har två segrar och tre förluster och 13–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Senaste mötet lagen emellan, för två år sedan, slutade med seger för Brynäs med 6–2.

Den 6 mars möts lagen återigen, då i Monitor ERP Arena.

Söndag 18 januari spelar Timrå IK U18 hemma mot Almtuna 14.15 och Brynäs mot Östersunds IK U18 borta 14.00 i Östersund Arena.

Timrå IK U18–Brynäs 3–2 (2–0, 0–2, 0–0, 1–0)

U18 Nationell norra herr, Lill-Strimma-hallen

Första perioden: 1–0 (1.13) Isac Eriksson (Melker Lundgren, Alex Åkerlund), 2–0 (4.32) Elton Sandman (Arvid Cleve, Alvin Svanlund).

Andra perioden: 2–1 (22.27) Axel Hillström (Vincent Häggström, Frans Kandell), 2–2 (37.11) Leon Roos (Axel Hillström, Frans Kandell).

Förlängning: 3–2 (64.11) Alvin Svanlund (Elton Sandman).

Nästa match:

Timrå IK U18: Almtuna IS, hemma, 18 januari 14.15

Brynäs: Östersunds IK, borta, 18 januari 14.00