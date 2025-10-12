Timrå IK U18 utklassade Östersund på hemmaplan

Timrå IK U18 segrade – 6–0 mot Östersund

Timrå IK U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Timrå IK U18:s Albin Klar tvåmålsskytt

Timrå IK U18 dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Östersund i U18 regional norr herr med hela 6–0 (2–0, 2–0, 2–0).

– En stabil insats där vi flyttar puck i anfallszon riktig bra, vilket led till många mål. Kul också med fler u16– spelare som är med och bidrar, kommenterade Timrå IK U18:s tränare Martin Nilsson.

Segern var Timrå IK U18:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Manfred Wennerberg gjorde avgörande målet

Timrå IK U18 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt fem minuter. Även i andra perioden var Timrå IK U18 starkast och gick från 2–0 till 4–0 genom två snabba mål i slutet av perioden av Max Persson och Albin Klar. Timrå IK U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–0. Målen i sista perioden gjordes av Albin Klar och Isac Eriksson.

Vincent Landin Bray gjorde ett mål för Timrå IK U18 och spelade dessutom fram till två mål.

Timrå IK U18:s nya tabellposition är tredje plats medan Östersund är på sjätte plats.

I nästa match möter Timrå IK U18 Clemensnäs hemma på lördag 18 oktober 16.00. Östersund möter Ö-vik Hockey J18 tisdag 14 oktober 19.00 hemma.

Timrå IK U18–Östersund 6–0 (2–0, 2–0, 2–0)

U18 regional norr herr, SCA Arena

Första perioden: 1–0 (11.23) Manfred Wennerberg, 2–0 (16.06) Vincent Landin Bray (Alexander Söderberg, Tim Neuman).

Andra perioden: 3–0 (33.06) Max Persson (Vincent Landin Bray), 4–0 (36.50) Albin Klar (Vincent Landin Bray, Sixten Randefalk).

Tredje perioden: 5–0 (41.55) Albin Klar (Melker Lundgren, Alvin Svanlund), 6–0 (56.20) Isac Eriksson (Milton Sjöberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Timrå IK U18: 4-0-1

Östersund: 2-0-3

Nästa match:

Timrå IK U18: Clemensnäs HC, hemma, 18 oktober

Östersund: Örnsköldsvik HF, hemma, 14 oktober