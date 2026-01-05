Timrå IK U18 tog hem segern mot Täby – Elton Sandman matchvinnare

Timrå IK U18 vann med 4–3 mot Täby

Elton Sandman tvåmålsskytt för Timrå IK U18

Sixten Randefalk matchvinnare för Timrå IK U18

Timrå IK U18 besegrade Täby på hemmaplan i måndagens match i U18 Nationell norra herr. 4–3 (2–0, 2–0, 0–3) slutade matchen.

– Idag är jag inte lika nöjd med prestationen även om resultatet är bättre än igår. Idag tappar vi ödmjukheten när vi gör 4–0 och släpper in Täby i matchen genom att vara omständliga i spelet med puck. Däremot är det otroligt starkt att stänga ner matchen, trots sex mot fyra i slutet, kommenterade Timrå IK U18:s tränare Martin Nilsson.

Det här var första segern för Timrå IK U18, efter förlust med 2–3 mot AIK i premiären.

Elton Sandman gjorde två mål för Timrå IK U18

Elton Sandman gjorde 1–0 till Timrå IK U18 efter nio minuters spel efter förarbete av Lucas Brauer och Linus Wallin.

Laget gjorde också 2–0 efter 18.45 när Max Persson slog till efter förarbete från Vincent Landin Bray.

Efter 2.03 i andra perioden slog Elton Sandman till återigen på pass av Lucas Brauer och Alex Kristiansson och gjorde 3–0.

Sixten Randefalk gjorde dessutom 4–0 efter 7.43 framspelad av Theodor Lind och Alexander Söderberg.

Markus Malmgren, Olle Fredén Ericsson och Tim Münger reducerade tre gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 4–3 kom inte Täby.

Den 14 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Tibble Ishall.

I nästa match möter Timrå IK U18 Skellefteå AIK U18 hemma på lördag 10 januari 16.00. Täby möter Östersunds IK U18 tisdag 6 januari 14.00 borta.

U18 Nationell norra herr, SCA Arena

Första perioden: 1–0 (9.21) Elton Sandman (Lucas Brauer, Linus Wallin), 2–0 (18.45) Max Persson (Vincent Landin Bray).

Andra perioden: 3–0 (22.03) Elton Sandman (Lucas Brauer, Alex Kristiansson), 4–0 (27.43) Sixten Randefalk (Theodor Lind, Alexander Söderberg).

Tredje perioden: 4–1 (47.26) Markus Malmgren (Mark Gushchin, Max Halfvards), 4–2 (53.54) Olle Fredén Ericsson (Markus Malmgren, Vincent Bäckdahl), 4–3 (56.34) Tim Münger (Filip Leijonhielm, Alfred Lindberg).

Nästa match:

Timrå IK U18: Skellefteå AIK, hemma, 10 januari 16.00

Täby: Östersunds IK, borta, 6 januari 14.00