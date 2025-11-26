Timrå IK U18 segrade mot Modo Hockey U18

Seger för Timrå IK U18 med 5–2 mot Modo Hockey U18

Timrå IK U18:s femte seger på de senaste sex matcherna

Vincent Landin Bray tvåmålsskytt för Timrå IK U18

Timrå IK U18 vann med 5–2 (0–1, 3–0, 2–1) på bortaplan mot Modo Hockey U18 i topp 6-serien i U18 regional norr herr.

Timrå IK U18:s tränare Martin Nilsson om matchen:

– Om jag är förvånad att vi inte har någon aktuell i landslaget? Jo, men det är jag ändå för det finns många bra spelare här. Om vi återgår till matchen så ger vi tyvärr Modo ett handicap genom att sitta kvar på bussen, men idag räckte det med två påkopplade perioder och en bra målvakt.

Det här innebär att Timrå IK U18 nu har fyra segrar i följd i topp 6-serien i U18 regional norr herr.

Vincent Landin Bray med två mål för Timrå IK U18

Modo Hockey U18 började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 2.03 slog Melvin Nylén till efter förarbete av Sam Kusuki.

Timrå IK U18 vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–0 till 1–3 i andra perioden.

Efter 2.55 i tredje perioden ökade Timrå IK U18 på till 1–4 på nytt genom Vincent Landin Bray.

John Hägglöf reducerade dock för Modo Hockey U18 med bara tre minuter kvar att spela och gjorde slutet spännande.

Timrå IK U18 kunde dock avgöra till 2–5 med 2.05 kvar av matchen genom Elton Sandman.

Alex Kristiansson gjorde ett mål för Timrå IK U18 och två assist.

Det här betyder att Modo Hockey U18 nu ligger på tredje plats i tabellen och Timrå IK U18 är på andra plats.

I nästa omgång har Modo Hockey U18 Luleå U18 borta i Lulebohallen, söndag 30 november 15.30. Timrå IK U18 spelar borta mot Luleå U18 lördag 29 november 16.00.

Modo Hockey U18–Timrå IK U18 2–5 (1–0, 0–3, 1–2)

Topp 6-serien i U18 regional norr herr, Hägglunds Arena

Första perioden: 1–0 (2.03) Melvin Nylén (Sam Kusuki).

Andra perioden: 1–1 (20.26) Alex Kristiansson (Max Persson), 1–2 (26.04) Manfred Wennerberg (Elton Sandman, Max Persson), 1–3 (34.08) Vincent Landin Bray (Alex Kristiansson, Alexander Söderberg).

Tredje perioden: 1–4 (42.55) Vincent Landin Bray (Alex Kristiansson), 2–4 (57.21) John Hägglöf (Milan Sundström, Emil Öberg), 2–5 (57.55) Elton Sandman.