Timrå IK U18 segrade mot Björklöven U18

Timrå IK U18-seger med 5–4 efter förlängning

Timrå IK U18:s Melker Lundgren tvåmålsskytt

Edvin Norin avgjorde för Timrå IK U18

Timrå IK U18 vann med 5–4 (0–0, 1–2, 3–2, 1–0) efter förlängning på hemmaplan mot Björklöven U18 i topp 6-serien i U18 regional norr herr.

– Idag visar vi på hörmoral då vi är det spelförande och bättre laget matchen igenom, men Löven är mycket mer effektiva. Starkt att hela tiden bryta tillbaka det, få in den när vi tar målvakten i slutet för att serien avgörs i förlängningen, kommenterade Timrå IK U18:s tränare Martin Nilsson efter matchen.

Björklöven U18:s tränare Oskar Hägglund:

– Vi gör en bra bortamatch. Jag tycker vi jobbar hårt och har bra energi. Jag tycker också att vi flyttar pucken fint och har tålamod i spelet. Synd att det inte räcker hela vägen.

Segermålet för Timrå IK U18 stod Edvin Norin för 2.39 in i förlängningen.

Melker Lundgren tvåmålsskytt för Timrå IK U18

Första perioden blev mållös.

Efter 13.35 i andra perioden gjorde Timrå IK U18 1–0 genom Melker Lundgren.

Tom Andersson och Nick Travergård gjorde att Björklöven U18 vände till underläget till ledning med 1–2.

Timrå IK U18 kvitterade till 2–2 genom Alvin Svanlund i början av tredje perioden i tredje perioden.

Björklöven U18 tog ledningen på nytt genom Alexander Lyrenäs efter 3.58 i tredje perioden.

Timrå IK U18 kvitterade till 3–3 genom Albin Klar efter 10.49 av perioden.

Björklöven U18 gjorde 3–4 genom Tom Andersson som gjorde sitt andra mål efter 14.40.

Timrå IK U18 gjorde 4–4 genom Melker Lundgren med 26 sekunder kvar av perioden.

Matchvinnare för hemmalaget Timrå IK U18 2.39 in i förlängningen blev Edvin Norin med det avgörande 5–4-målet.

Tom Andersson gjorde två mål för Björklöven U18 och ett assist.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att Timrå IK U18 slutar på tredje plats och Björklöven U18 på femte plats. Båda lagen är därmed klara för slutspel.

Timrå IK U18–Björklöven U18 5–4 (0–0, 1–2, 3–2, 1–0)

Topp 6-serien i U18 regional norr herr, SCA Arena

Andra perioden: 1–0 (33.35) Melker Lundgren (Max Persson), 1–1 (35.07) Tom Andersson (Oscar Hemmyr, Malte Lagerqvist), 1–2 (39.26) Nick Travergård.

Tredje perioden: 2–2 (41.21) Alvin Svanlund (Albin Klar, Arvid Cleve), 2–3 (43.58) Alexander Lyrenäs (Oscar Hemmyr, Tom Andersson), 3–3 (50.49) Albin Klar (Alvin Svanlund), 3–4 (54.40) Tom Andersson (Totte Jonsson), 4–4 (59.34) Melker Lundgren (Arvid Cleve, Vincent Landin Bray).

Förlängning: 5–4 (62.39) Edvin Norin (Sixten Randefalk).