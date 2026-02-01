Theodor Norström i målform när Huddinge IK vann mot Grums

Huddinge IK-seger med 4–2 mot Grums

Theodor Norström gjorde två mål för Huddinge IK

Tredje raka förlusten för Grums

Hemmalaget Huddinge IK tog hem de tre poängen efter seger mot Grums i U18 Nationell södra herr. 4–2 (2–1, 1–0, 1–1) slutade matchen på söndagen.

Theodor Norström tvåmålsskytt för Huddinge IK

Huddinge IK startade matchen starkast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Hugo Christersson och Theodor Norström innan Grums svarade och gjorde 2–1 genom Felix Björk.

Efter 10.43 i andra perioden nätade Theodor Norström återigen på pass av Elias Fredriksson och gjorde 3–1.

11.46 in i tredje perioden nätade Grums Gabriel Axelsson framspelad av Valter Kammarbo och Carl Glänfält och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Grums. Huddinge IK punkterade matchen med ett 4–2-mål med tolv sekunder kvar att spela genom Hugo Kvistlund. 4–2-målet blev matchens sista.

Huddinge IK:s Theodor Norström stod för två mål och ett assist.

För Huddinge IK gör resultatet att laget nu ligger på elfte plats i tabellen medan Grums är sist, på tolfte plats.

Den 15 mars möts lagen återigen, då i Billerudhallen.

I nästa match möter Huddinge IK Djurgården hemma på tisdag 3 februari 19.30. Grums möter Frölunda lördag 14 februari 16.00 borta.

Huddinge IK–Grums 4–2 (2–1, 1–0, 1–1)

U18 Nationell södra herr, Björkängshallen

Första perioden: 1–0 (4.03) Hugo Christersson (Theodor Norström, Vincent Juhlin), 2–0 (11.02) Theodor Norström (Emil Forslund, Hugo Christersson), 2–1 (12.41) Felix Björk (Viggo Forss, Gabriel Axelsson).

Andra perioden: 3–1 (30.43) Theodor Norström (Elias Fredriksson).

Tredje perioden: 3–2 (51.46) Gabriel Axelsson (Valter Kammarbo, Carl Glänfält), 4–2 (59.48) Hugo Kvistlund.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huddinge IK: 2-0-3

Grums: 2-0-3

Nästa match:

Huddinge IK: Djurgårdens IF, hemma, 3 februari 19.30

Grums: Frölunda, borta, 14 februari 16.00