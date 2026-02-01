Täby bröt Modo Hockey U18:s segersvit

Seger för Täby med 5–2 mot Modo Hockey U18

Theo Skugge avgjorde för Täby

Andra raka segern för Täby

Efter nio segrar i rad i U18 Nationell norra herr för Modo Hockey U18 så tog vinstsviten slut hemma mot Täby. Matchen på söndagen i Hägglunds Arena slutade 2–5 (1–1, 1–0, 0–4). Förlusten var den första i serien för Modo Hockey U18.

Modo Hockey U18–Täby – mål för mål

Modo Hockey U18 tog ledningen efter elva minuters spel genom Emil Öberg på passning från Oscar Westberg och Gordon Palmgren. Täby kvitterade när Tim Münger fick träff på pass av Filip Leijonhielm efter 16.12.

Efter 5.51 i andra perioden nätade Emil Öberg återigen på pass av Sam Kusuki och Gordon Palmgren och gav Modo Hockey U18 ledningen. Målet var Emil Öbergs femte i U18 Nationell norra herr.

Täby gjorde dock fyra raka mål i tredje perioden och gick från underläge 2–1 till ledning med 2–5. Janssons 2–5-mål kom med knappt tre minuter kvar av matchen. Därmed tog laget en säker seger.

Den 15 mars möts lagen återigen, då i Tibble Ishall.

Onsdag 11 februari 19.00 spelar Modo Hockey U18 borta mot Timrå IK U18. Täby möter Timrå IK U18 hemma i Tibble Ishall lördag 14 februari 16.00.

Modo Hockey U18–Täby 2–5 (1–1, 1–0, 0–4)

U18 Nationell norra herr, Hägglunds Arena

Första perioden: 1–0 (11.12) Emil Öberg (Oscar Westberg, Gordon Palmgren), 1–1 (16.12) Tim Münger (Filip Leijonhielm).

Andra perioden: 2–1 (25.51) Emil Öberg (Sam Kusuki, Gordon Palmgren).

Tredje perioden: 2–2 (45.30) Filip Leijonhielm (Max Halfvards, Ruben Palmers), 2–3 (45.45) Theo Skugge (Malte Jansson, Markus Malmgren), 2–4 (46.37) Ludvig Langermo Neuman (Neo Nilsson), 2–5 (57.28) Malte Jansson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey U18: 4-0-1

Täby: 2-0-3

Nästa match:

Modo Hockey U18: Timrå IK, borta, 11 februari 19.00

Täby: Timrå IK, hemma, 14 februari 16.00