Svårstoppade Färjestad fortsätter vinna – 9–0 mot Borlänge

Färjestad-seger med 9–0 mot Borlänge

Färjestads nionde seger på de senaste tio matcherna

Färjestads Oscar Blom tremålsskytt

Det blev 9–0 (1–0, 3–0, 5–0) hemma mot Borlänge på onsdagen och därmed också den sjunde raka segern i U18 regional väst herr för Färjestad. Det innebär också att Borlänge åkte på tionde raka förlusten.

Alexander Nilsson matchvinnare för Färjestad

Färjestad tog ledningen efter elva minuters spel genom Alexander Nilsson assisterad av Arvid Billing och Tom Bjurman. Färjestad startade andra perioden bäst och gick från 1–0 till 4–0 genom tre mål av Oscar Blom. Färjestad fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–0. Målen i sista perioden gjordes av Melvin Johansson, Wille Andersson Jöhnk, Simon Caspersen-Snilsberg, Alexander Nilsson och Vilgot Nygren.

Vilgot Nygren gjorde ett mål för Färjestad och fyra målgivande passningar, Edvin Näslund hade tre assists, Melvin Johansson stod för ett mål och två assists, Wille Andersson Jöhnk gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål och Oscar Blom gjorde tre mål.

Med en omgång kvar är Färjestad på andra plats i tabellen medan Borlänge är på tolfte plats.

Söndag 19 oktober spelar Färjestad borta mot Leksand 14.00 och Borlänge mot BIK Karlskoga hemma 12.00 i Borlänge Ishall.

Färjestad–Borlänge 9–0 (1–0, 3–0, 5–0)

U18 regional väst herr, Löfbergs Arena

Första perioden: 1–0 (11.30) Alexander Nilsson (Arvid Billing, Tom Bjurman).

Andra perioden: 2–0 (22.21) Oscar Blom (Karl Appelqvist, Vilgot Nygren), 3–0 (29.29) Oscar Blom (Vilgot Nygren, Melvin Johansson), 4–0 (30.07) Oscar Blom (Edvin Näslund, Vilgot Nygren).

Tredje perioden: 5–0 (41.14) Simon Caspersen-Snilsberg (Wille Andersson Jöhnk), 6–0 (44.00) Alexander Nilsson (Edvin Näslund, Wille Andersson Jöhnk), 7–0 (52.39) Wille Andersson Jöhnk (Simon Caspersen-Snilsberg), 8–0 (53.06) Melvin Johansson (Vilgot Nygren, Edvin Näslund), 9–0 (56.09) Vilgot Nygren (Melvin Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 5-0-0

Borlänge: 0-0-5

Nästa match:

Färjestad: Leksands IF, borta, 19 oktober

Borlänge: BIK Karlskoga, hemma, 19 oktober