Sunderby SK U18 höll nollan och vann mot Haparanda
- Sunderby SK U18 vann med 2–0 mot Haparanda
- Joel Eriksson matchvinnare för Sunderby SK U18
- Andra raka förlusten för Haparanda
Inte ett enda insläppt mål och två mål framåt. Sunderby SK U18 vann på hemmaplan mot Haparanda i U18 division 1 norra A herr. Den målsnåla matchen slutade 2–0 (0–0, 1–0, 1–0).
Sunderby SK U18–Haparanda – mål för mål
Den första perioden slutade 0–0. 19.55 in i andra perioden gjorde Sunderby SK U18 1–0. Målskytt var Joel Eriksson assisterad av Gabriel Hollberg och Neo Stålnacke. Emil Hezekielsson stod för målet när laget punkterade matchen med ett 2–0-mål med en sekund kvar att spela framspelad av Joel Eriksson. 2–0-målet blev matchens sista.
Sunderby SK U18 har tre segrar och två förluster och 13–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Haparanda har två vinster och tre förluster och 15–12 i målskillnad.
Sunderby SK U18:s nya tabellposition är sjätte plats medan Haparanda är på femte plats.
Lagen möts på nytt i Norra Finans Arena den 12 november.
Nästa motstånd för Sunderby SK U18 är Bodens HF U18. Haparanda tar sig an Brooklyn Tigers UHF U18 borta. Båda matcherna spelas måndag 3 november 19.30.
Sunderby SK U18–Haparanda 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)
U18 division 1 norra A herr, Sunderby Ishall
Andra perioden: 1–0 (39.55) Joel Eriksson (Gabriel Hollberg, Neo Stålnacke).
Tredje perioden: 2–0 (59.59) Emil Hezekielsson (Joel Eriksson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Sunderby SK U18: 3-0-2
Haparanda: 2-1-2
Nästa match:
Sunderby SK U18: Bodens HF, hemma, 3 november
Haparanda: Brooklyn Tigers UHF, borta, 3 november
