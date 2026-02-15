Straffseger för Modo Hockey U18 borta mot Almtuna

Modo Hockey U18 segrade – 3–2 efter straffar

Modo Hockey U18:s åttonde seger på de senaste tio matcherna

Kid Åkerman avgjorde för Modo Hockey U18

Det var jämnt hela vägen när Almtuna mötte Modo Hockey U18 hemma i U18 Nationell norra. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Modo Hockey U18 var kyligare i avsluten och vann med 3–2 (1–0, 1–0, 0–2, 0–0, 1–0). Kid Åkerman blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Segern var Modo Hockey U18:s åttonde på de senaste tio matcherna.

Almtuna–Modo Hockey U18 – mål för mål

Emil Wagner gjorde 1–0 till Modo Hockey U18 efter 14 minuter efter förarbete av Melvin Nylén och Leo Rubing.

Efter 18.47 i andra perioden nätade Emil Öberg på pass av Sam Kusuki och Totte Jonsson och gjorde 0–2.

Almtuna reducerade till 1–2 redan efter efter 3.30 i tredje perioden genom Carl Holmer med assist av Douglas Jönsson och Adrian Ersoy. 10.18 in i tredje perioden fick Adrian Ersoy utdelning framspelad av Edwin Storm och Carl Holmer och kvitterade.

Modo Hockey U18 vann straffläggningen efter att Kid Åkerman satt den avgörande straffen.

Det här betyder att Almtuna ligger kvar på sjunde plats i tabellen och Modo Hockey U18 på andra plats.

När lagen möttes senast vann Modo med 4–2.

Almtuna tar sig an AIK i nästa match borta lördag 21 februari 12.00. Modo Hockey U18 möter Björklöven U18 hemma torsdag 19 februari 19.00.

Almtuna–Modo Hockey U18 2–3 (0–1, 0–1, 2–0, 0–0, 0–1)

U18 Nationell norra, Upplandsbilforum Arena

Första perioden: 0–1 (14.52) Emil Wagner (Melvin Nylén, Leo Rubing).

Andra perioden: 0–2 (38.47) Emil Öberg (Sam Kusuki, Totte Jonsson).

Tredje perioden: 1–2 (43.30) Carl Holmer (Douglas Jönsson, Adrian Ersoy), 2–2 (50.18) Adrian Ersoy (Edwin Storm, Carl Holmer).

Straffar: 2–3 (65.00) Kid Åkerman.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 1-1-3

Modo Hockey U18: 3-1-1

Nästa match:

Almtuna: AIK, borta, 21 februari 12.00

Modo Hockey U18: IF Björklöven, hemma, 19 februari 19.00