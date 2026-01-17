Straffar avgjorde när Modo Hockey U18 vann mot Luleå U18

Modo Hockey U18 vann med 3–2 efter straffar

Modo Hockey U18:s femte seger på de senaste fem matcherna

Totte Jonsson tvåmålsskytt för Modo Hockey U18

Modo Hockey U18 tog emot Luleå U18 hemma i en riktigt jämn match i U18 Nationell norra herr. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen. Först i straffläggningen kunde hemmalaget avgöra till 3–2 (1–1, 0–1, 1–0, 0–0, 1–0). Totte Jonsson blev hjälte i straffläggningen.

Det här innebär att Modo Hockey U18 nu har fem segrar i följd i U18 Nationell norra herr.

Modo Hockey U18:s Totte Jonsson tvåmålsskytt

Luleå U18 började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 2.25 slog Lo Axelsson till efter pass från Jesse Suopanki och Veeti Virta. Modo Hockey U18 kvitterade när Kristian Hägglöf fick träff på pass av Emil Wagner och Sam Kusuki efter 15.34.

Efter 8.09 i andra perioden nätade Lo Axelsson återigen framspelad av Mille Björk och Måns Pohjanen och gav Luleå U18 ledningen. Målet var Lo Axelssons femte i U18 Nationell norra herr.

6.24 in i tredje perioden nätade Modo Hockey U18:s Totte Jonsson på pass av Leo Rubing och Emil Öberg och kvitterade.

I straffläggningen var det Modo Hockey U18 som avgjorde till 3–2. Den avgörande straffen stod Totte Jonsson för.

Modo Hockey U18 ligger på första plats i tabellen efter matchen medan Luleå U18 ligger på andra plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Modo Hockey har tagit två segrar före den här matchen. Luleå HF vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Söndag 18 januari möter Modo Hockey U18 Skellefteå AIK U18 hemma 12.00 och Luleå U18 möter Björklöven U18 borta 12.15.

Modo Hockey U18–Luleå U18 3–2 (1–1, 0–1, 1–0, 0–0, 1–0)

U18 Nationell norra herr, Hägglunds Arena

Första perioden: 0–1 (2.25) Lo Axelsson (Jesse Suopanki, Veeti Virta), 1–1 (15.34) Kristian Hägglöf (Emil Wagner, Sam Kusuki).

Andra perioden: 1–2 (28.09) Lo Axelsson (Mille Björk, Måns Pohjanen).

Tredje perioden: 2–2 (46.24) Totte Jonsson (Leo Rubing, Emil Öberg).

Straffar: 3–2 (65.00) Totte Jonsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey U18: 5-0-0

Luleå U18: 3-2-0

Nästa match:

Modo Hockey U18: Skellefteå AIK, hemma, 18 januari 12.00

Luleå U18: IF Björklöven, borta, 18 januari 12.15