Storseger för Skellefteå hemma mot Ö-vik Hockey J18

Skellefteå vann med 13–2 mot Ö-vik Hockey J18

Mio Forssell med tre mål för Skellefteå

Skellefteå hade en riktig målfest när man besegrade Ö-vik Hockey J18 hemma i Skellefteå Kraft Arena i U18 regional norr herr. Skellefteå vann med hela 13–2 (5–2, 4–0, 4–0).

I första perioden var det Skellefteå som spelade bäst. Laget vann perioden klart med 5–2.

Även i andra perioden var det Skellefteå som dominerade och gick från 5–2 till 9–2 genom mål av Manne Nyström, Sixten Lundberg, Elliot Nyström och Malte Olofsson. Skellefteå fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 13–2. Målen i sista perioden gjordes av Ludvig Vestman, Mio Forssell, Werner Hansson och Gustav Lindberg.

Mio Forssell gjorde tre mål för Skellefteå och tre målgivande passningar, Carl Lundberg hade fem assists, Douglas Johnsson hade tre assists, Werner Hansson stod för ett mål och två assists, Love Lorentzon hade tre assists och Hjalmar Nilsén hade tre assists.

När lagen senast möttes blev det seger för Skellefteå med 9–0.

Onsdag 24 september 19.00 spelar Skellefteå hemma mot Luleå. Ö-vik Hockey J18 möter Luleå borta i Lulebohallen söndag 21 september 12.00.

Skellefteå–Ö-vik Hockey J18 13–2 (5–2, 4–0, 4–0)

U18 regional norr herr, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 0–1 (6.02) Alvin Engwall (Arvid Nilsson, Oskar Bergenström), 0–2 (6.22) Arvid Nilsson (Hugo Häggmark), 1–2 (6.50) Mio Forssell (Carl Lundberg, Sixten Lundberg), 2–2 (7.07) Mio Forssell (Douglas Johnsson, Carl Lundberg), 3–2 (14.29) Ludvig Vestman (Werner Hansson, Love Lorentzon), 4–2 (15.41) Olle Lundström (Hjalmar Nilsén, Elliot Nyström), 5–2 (19.37) Manne Nyström (Carl Lundberg, Mio Forssell).

Andra perioden: 6–2 (21.05) Manne Nyström (Mio Forssell, Douglas Johnsson), 7–2 (22.59) Sixten Lundberg (Hjalmar Nilsén), 8–2 (31.12) Elliot Nyström (Hjalmar Nilsén, Gustav Lindberg), 9–2 (34.11) Malte Olofsson (Alfons Sundström, Love Lorentzon).

Tredje perioden: 10–2 (45.32) Gustav Lindberg (Mio Forssell, Carl Lundberg), 11–2 (49.20) Mio Forssell (Carl Lundberg, Kim Tjärnström), 12–2 (54.22) Werner Hansson (Douglas Johnsson), 13–2 (55.24) Ludvig Vestman (Love Lorentzon, Werner Hansson).

Nästa match:

Skellefteå: Luleå HF, hemma, 24 september

Ö-vik Hockey J18: Luleå HF, borta, 21 september