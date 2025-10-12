Storseger för Mora hemma mot Lindlöven J18

Mora-seger med 8–1 mot Lindlöven J18

Casper Ramdahl gjorde tre mål för Mora

Albin Hurtig matchvinnare för Mora

Mora hade en riktig målfest när man besegrade Lindlöven J18 hemma i Smidjegrav Arena i U18 regional väst herr. Mora vann med hela 8–1 (2–1, 3–0, 3–0).

Moras fina hemmaform håller i sig. Segern var femte raka i Smidjegrav Arena.

Casper Ramdahl med tre mål för Mora

Lindlöven J18 tog ledningen i början av första perioden genom Lorenzo Karlefäldt.

Albin Hurtig och Wille Lundin låg sen bakom vändningen till 2–1 för Mora. Även i andra perioden var Mora starkast och gick från 2–1 till 5–1 genom två mål av Casper Ramdahl och ett mål av Jacob Appelqvist. Mora fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–1. Målen i sista perioden gjordes av Jacob Adamsson, Casper Ramdahl och Jacob Appelqvist.

Moras William Fällström hade fyra assists, Albin Hurtig stod för ett mål och två assists, Casper Ramdahl gjorde tre mål och Jacob Appelqvist gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Det här betyder att Mora ligger kvar på tredje plats i tabellen och Lindlöven J18 på elfte plats. Ett tapp för Lindlöven J18 som låg på sjunde plats så sent som den 20 september.

I sista omgången har Mora Brynäs hemma i Smidjegrav Arena, söndag 19 oktober 13.00. Lindlöven J18 spelar hemma mot Valbo J18 torsdag 16 oktober 19.00.

Mora–Lindlöven J18 8–1 (2–1, 3–0, 3–0)

U18 regional väst herr, Smidjegrav Arena

Första perioden: 0–1 (1.00) Lorenzo Karlefäldt (Nils Hagsten), 1–1 (7.49) Wille Lundin (William Fällström), 2–1 (12.33) Albin Hurtig (Jacob Appelqvist).

Andra perioden: 3–1 (32.24) Casper Ramdahl (Nils Askengren, Albin Hurtig), 4–1 (34.56) Jacob Appelqvist (Emil Svensson), 5–1 (38.35) Casper Ramdahl (William Fällström).

Tredje perioden: 6–1 (45.18) Jacob Adamsson (Albin Hurtig, William Fällström), 7–1 (57.53) Casper Ramdahl (Kalle Pitkänen, William Fällström), 8–1 (59.59) Jacob Appelqvist (Wille Lundin, Sebastian Isaksen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mora: 3-0-2

Lindlöven J18: 0-0-5

Nästa match:

Mora: Brynäs IF, hemma, 19 oktober

Lindlöven J18: Valbo HC, hemma, 16 oktober