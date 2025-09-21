Storseger för Luleå hemma mot Ö-vik Hockey J18

Luleå segrade – 6–0 mot Ö-vik Hockey J18

Benjamin Nyström gjorde tre mål för Luleå

Melvin Wande avgjorde för Luleå

Luleå hade en riktig målfest när man besegrade Ö-vik Hockey J18 hemma i Lulebohallen i U18 regional norr herr. Luleå vann med hela 6–0 (0–0, 2–0, 4–0).

Det var första segern för Luleå, efter 3–4-förlust mot Timrå i premiären.

Luleås Benjamin Nyström tremålsskytt

Första perioden blev mållös. Det var först 6.59 in i andra perioden som Luleå tog ledningen genom Melvin Wande framspelad av Benjamin Nyström och Jesse Suopanki.

Efter 19.17 i andra perioden nätade Jan Rejthar, framspelad av Benjamin Nyström och Albin Rönnqvist och gjorde 2–0.

Luleå fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–0. Målen i sista perioden gjordes av Benjamin Nyström, som gjorde tre mål, och Albin Rönnqvist.

Luleås Benjamin Nyström stod för tre mål och två assists och Albin Rönnqvist gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

I nästa omgång har Luleå Skellefteå borta i Skellefteå Kraft Arena, onsdag 24 september 19.00. Ö-vik Hockey J18 spelar hemma mot Sunderby söndag 28 september 14.00.

Luleå–Ö-vik Hockey J18 6–0 (0–0, 2–0, 4–0)

U18 regional norr herr, Lulebohallen

Andra perioden: 1–0 (26.59) Melvin Wande (Benjamin Nyström, Jesse Suopanki), 2–0 (39.17) Jan Rejthar (Benjamin Nyström, Albin Rönnqvist).

Tredje perioden: 3–0 (45.31) Albin Rönnqvist (Linus Pettersson), 4–0 (46.55) Benjamin Nyström, 5–0 (54.42) Benjamin Nyström (Edvin Grimståhl), 6–0 (55.33) Benjamin Nyström (Måns Pohjanen, Albin Rönnqvist).

Nästa match:

Luleå: Skellefteå AIK, borta, 24 september

Ö-vik Hockey J18: Sunderby SK, hemma, 28 september