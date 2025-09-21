Storseger för Brynäs borta mot Grums

Seger för Brynäs med 8–1 mot Grums

Lucas Rosander tremålsskytt för Brynäs

Grums tredje raka förlust

Brynäs hade en riktig målfest när man besegrade Grums borta i Billerudhallen i U18 regional väst herr. Brynäs vann med hela 8–1 (4–0, 2–0, 2–1).

Brynäs Lucas Rosander tremålsskytt

Brynäs stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–4. Även i andra perioden var det Brynäs som var starkast och gick från 0–4 till 0–6 genom två mål av Simon Karlsson tidigt i perioden. 4.25 in i tredje perioden nätade Grums Lukas Eckerwall på pass av David Palm och Carl Glänfält och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Grums.

5.58 in i perioden slog Lucas Rosander till återigen framspelad av Frans Kandell och Axel Hillström och ökade ledningen.

Laget punkterade matchen med ett 1–8-mål med tolv sekunder kvar att spela på nytt genom Lucas Rosander på pass av Thed Jobs och Axel Hillström. 1–8-målet blev matchens sista.

Brynäs Axel Hillström stod för tre poäng, varav ett mål och Lucas Rosander gjorde tre mål.

Grums ligger på elfte plats i tabellen efter matchen medan Brynäs ligger på tredje plats.

I nästa match, torsdag 25 september, har Grums Lindlöven J18 borta i Lindehov 19.00, medan Brynäs spelar hemma mot Färjestad 18.30.

Grums–Brynäs 1–8 (0–4, 0–2, 1–2)

U18 regional väst herr, Billerudhallen

Första perioden: 0–1 (6.36) Axel Hillström, 0–2 (8.22) Lucas Rosander, 0–3 (13.05) Leon Roos (Hugo Jonsson), 0–4 (18.01) Lexus Lidmo (Leon Roos, Hugo Jonsson).

Andra perioden: 0–5 (26.10) Simon Karlsson, 0–6 (30.47) Simon Karlsson (Theodor Westland, Vide Donnerstål).

Tredje perioden: 1–6 (44.25) Lukas Eckerwall (David Palm, Carl Glänfält), 1–7 (45.58) Lucas Rosander (Frans Kandell, Axel Hillström), 1–8 (59.48) Lucas Rosander (Thed Jobs, Axel Hillström).

Nästa match:

Grums: Lindlövens IF, borta, 25 september

Brynäs: Färjestads BK, hemma, 25 september