Stark seger för Frölunda U18 i toppmatchen mot Malmö

Frölunda segrade – 4–1 mot Malmö

Frölundas åttonde seger på de senaste nio matcherna

Gustav Gäbel avgjorde för Frölunda

Det var två topplag som möttes i U18 regional syd herr på söndagen. Och det slutade med seger för bortalaget Frölunda, som besegrade Malmö med 4–1 (1–0, 1–0, 2–1).

Med två omgångar kvar är Malmö på sjätte plats i tabellen, medan Frölunda leder serien.

Efter fem segrar i rad för Malmö tog det stopp. Frölunda tog i stället femte segern i rad.

Tingsryd nästa för Frölunda

Olle Zetterstedt gav gästande Frölunda ledningen efter 15 minuter på pass av Simon Skrtic och Elton Mildaeus. Efter 7.52 i andra perioden slog Gustav Gäbel till framspelad av Elton Mildaeus och Axel Järnstedt och gjorde 0–2. Frölunda gjorde två snabba mål i tredje perioden och gick från 0–2 till 0–4, målen av Elton Mildaeus och Simon Skrtic och punkterade matchen.

Alexandre Monarque reducerade förvisso men närmare än 1–4 kom inte Malmö. Frölunda tog därmed en säker seger.

Elton Mildaeus gjorde ett mål för Frölunda och spelade fram till två mål.

Nästa motstånd för Malmö är Karlskrona. Frölunda tar sig an Tingsryd hemma. Båda matcherna spelas torsdag 16 oktober 19.00.

Malmö–Frölunda 1–4 (0–1, 0–1, 1–2)

U18 regional syd herr, Malmö Isstadion

Första perioden: 0–1 (15.22) Olle Zetterstedt (Simon Skrtic, Elton Mildaeus).

Andra perioden: 0–2 (27.52) Gustav Gäbel (Elton Mildaeus, Axel Järnstedt).

Tredje perioden: 0–3 (53.45) Elton Mildaeus (Axel Järnstedt, Olle Zetterstedt), 0–4 (56.27) Simon Skrtic, 1–4 (59.13) Alexandre Monarque (Viktor Lennström, Max Kramer).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 4-0-1

Frölunda: 5-0-0

Nästa match:

Malmö: Karlskrona HK, borta, 16 oktober

Frölunda: Tingsryds AIF, hemma, 16 oktober