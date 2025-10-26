Stark defensiv när Mora vann mot BIK Karlskoga

Seger för Mora med 4–0 mot BIK Karlskoga

Jacob Appelqvist avgjorde för Mora

Moras starka defensiv briljerade

Fyra egna mål – men inte ett enda för BIK Karlskoga. Mora tog en klar seger borta mot BIK Karlskoga i U18 regional väst topp 6 herr. Slutresultatet blev 0–4 (0–1, 0–3, 0–0).

– Vi tycker att vår första period är bra, vi är på påkopplade och gör jobbet som krävs. I andra perioden blir vi passiva och tappar tävlingen som gör att Mora tar över. Tredje perioden är en okej period, där vi ändå försöker ta pucken mot mål och lägga in en sista push men det räcker inte idag, tyckte BIK Karlskogas tränare Tim Frölander, efter matchen.

Örebro Hockey U18 nästa för Mora

Jacob Appelqvist gav Mora ledningen efter 5.48 assisterad av Simon Qvarnström-Sjöberg. Även i andra perioden var Mora starkast och gick från 0–1 till 0–4 genom mål av William Fällström, William Grönstrand och Jacob Adamsson. Tredje perioden blev mållös och Mora höll i sin 4–0-ledning och vann.

Mora tog hem lagens senaste möte med 5–3 i Smidjegrav Arena.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 23 november i Wibe Arena.

I nästa match möter BIK Karlskoga Färjestad borta på onsdag 29 oktober 19.15. Mora möter Örebro Hockey U18 söndag 2 november 12.30 borta.

BIK Karlskoga–Mora 0–4 (0–1, 0–3, 0–0)

U18 regional väst topp 6 herr, Nobelhallen

Första perioden: 0–1 (5.48) Jacob Appelqvist (Simon Qvarnström-Sjöberg).

Andra perioden: 0–2 (21.04) William Fällström (Nils Askengren, Emil Svensson), 0–3 (35.46) William Grönstrand (Albin Hurtig), 0–4 (37.24) Jacob Adamsson (Sebastian Taliga).

Nästa match:

BIK Karlskoga: Färjestads BK, borta, 29 oktober

Mora: Örebro HK, borta, 2 november