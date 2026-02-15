Stabil seger för Växjö – höll nollan mot Grums

Seger för Växjö med 3–0 mot Grums

Växjös femte seger på de senaste sex matcherna

Josef Krantz avgjorde för Växjö

Växjö vann på hemmaplan mot Grums i U18 Nationell södra herr. Den målsnåla matchen slutade med en klar seger för Växjö, 3–0 (0–0, 2–0, 1–0).

Segern var Växjös femte på de senaste sex matcherna.

Djurgården nästa för Växjö

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

5.50 in i andra perioden gjorde Växjö 1–0 genom Josef Krantz med assist av Lucas Svensson. Efter 11.32 i andra perioden nätade Vide Holmberg på pass av Carl Sandahl och Sigge Isaksson och gjorde 2–0.

Växjö gjorde också 3–0 genom Kalle Broberg efter förarbete från Yelverton Lindberg Steén och Simon Sejc efter 11.09 i tredje perioden.

Växjös nya tabellposition är andra plats medan Grums är på tolfte och sista plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Växjö med 10–2.

Lördag 21 februari möter Växjö Djurgården borta 15.00 och Grums möter HV 71 hemma 16.00.

Växjö–Grums 3–0 (0–0, 2–0, 1–0)

U18 Nationell södra herr, Växjö Ishall

Andra perioden: 1–0 (25.50) Josef Krantz (Lucas Svensson), 2–0 (31.32) Vide Holmberg (Carl Sandahl, Sigge Isaksson).

Tredje perioden: 3–0 (51.09) Kalle Broberg (Yelverton Lindberg Steén, Simon Sejc).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Växjö: 4-0-1

Grums: 0-0-5

Nästa match:

Växjö: Djurgårdens IF, borta, 21 februari 15.00

Grums: HV 71, hemma, 21 februari 16.00