Stabil seger för Mora – höll nollan mot Strömsbro
- Mora-seger med 2–0 mot Strömsbro
- Albin Dahlqvist matchvinnare för Mora
- Strömsbro nu sjätte, Mora på andra plats
Två egna mål räckte mot Strömsbro. Mora tog hem segern borta mot Strömsbro i U18 regional väst herr i en målsnål match. Slutresultatet blev 0–2 (0–0, 0–2, 0–0).
Strömsbro–Mora – mål för mål
Första perioden blev mållös. Det var först 14.57 in i andra perioden som Mora tog ledningen genom Albin Dahlqvist framspelad av Patric Hellström och Sebastian Nilsson.
Efter 17.18 i andra perioden nätade Jacob Appelqvist, framspelad av Albin Hurtig och gjorde 0–2.
I tredje perioden höll Mora i sin 2–0-ledning och vann.
Det här betyder att Strömsbro nu ligger på sjätte plats i tabellen och Mora är på andra plats.
Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 25 september. Då möter Strömsbro Valbo J18 i NickBack Arena 19.40. Mora tar sig an Borlänge hemma 19.00.
Strömsbro–Mora 0–2 (0–0, 0–2, 0–0)
U18 regional väst herr, Testebo Arena
Andra perioden: 0–1 (34.57) Albin Dahlqvist (Patric Hellström, Sebastian Nilsson), 0–2 (37.18) Jacob Appelqvist (Albin Hurtig).
Nästa match:
Strömsbro: Valbo HC, borta, 25 september
Mora: Borlänge HF, hemma, 25 september
