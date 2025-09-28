Stabil seger för Modo Hockey U18 – höll nollan mot Luleå

Modo Hockey U18 segrade – 5–0 mot Luleå

Modo Hockey U18:s Oscar Westberg tvåmålsskytt

Emil Öberg avgjorde för Modo Hockey U18

Modo Hockey U18 vann på hemmaplan mot Luleå i U18 regional norr herr. Laget gjorde en stark insats, och såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 5–0 (1–0, 3–0, 1–0).

Modo Hockey U18 tog därmed andra raka segern, efter 4–2 mot Timrå IK U18 i premiären.

Oscar Westberg gjorde två mål för Modo Hockey U18

Modo Hockey U18 tog ledningen efter 13 minuters spel, genom Emil Öberg på pass av Milan Sundström och Malcom Gästrin. Även i andra perioden var Modo Hockey U18 starkast och gick från 1–0 till 4–0 genom två mål av Oscar Westberg och ett mål av John Hägglöf. Till slut kom också 5–0 genom Kristian Hägglöf framspelad av Olle Byström efter 2.19 i tredje perioden.

I nästa match, tisdag 30 september, har Modo Hockey U18 Björklöven borta 19.00, medan Luleå spelar hemma mot Clemensnäs 19.30.

Modo Hockey U18–Luleå 5–0 (1–0, 3–0, 1–0)

U18 regional norr herr, Hägglunds Arena

Första perioden: 1–0 (13.29) Emil Öberg (Milan Sundström, Malcom Gästrin).

Andra perioden: 2–0 (25.31) Oscar Westberg (Emil Öberg, Rasmus Sahlman), 3–0 (30.20) John Hägglöf (Milan Sundström), 4–0 (38.31) Oscar Westberg (Emil Wagner, Rasmus Sahlman).

Tredje perioden: 5–0 (42.19) Kristian Hägglöf (Olle Byström).

Nästa match:

Modo Hockey U18: IF Björklöven, borta, 30 september

Luleå: Clemensnäs HC, hemma, 30 september