Stabil seger för Clemensnäs U18 som höll nollan mot Piteå Hockey U18
- Clemensnäs U18 vann med 5–0 mot Piteå Hockey U18
- Clemensnäs U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Max Hofverberg med två mål för Clemensnäs U18
Clemensnäs U18 vann klart på hemmaplan mot Piteå Hockey U18 i U18 regional norr herr. Laget gjorde en stark insats och såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 5–0 (0–0, 3–0, 2–0).
Segern var Clemensnäs U18:s fjärde på de senaste fem matcherna.
Oskar Öhrvall matchvinnare för Clemensnäs U18
Den första perioden slutade 0–0. Clemensnäs U18 stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 3–0. Clemensnäs U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–0. Målen i sista perioden gjordes av Max Hofverberg och Laurynas Stirna.
Clemensnäs U18:s Oskar Öhrvall stod för ett mål och två assists.
Med en omgång kvar är Clemensnäs U18 på åttonde plats i tabellen medan Piteå Hockey U18 är på tolfte plats. Ett tapp för Piteå Hockey U18 som låg på sjunde plats så sent som den 26 september.
Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 2 november. Då möter Clemensnäs U18 Modo Hockey U18 i Kopparhallen 12.30. Piteå Hockey U18 tar sig an Skellefteå AIK U18 borta 15.30.
Clemensnäs U18–Piteå Hockey U18 5–0 (0–0, 3–0, 2–0)
U18 regional norr herr, Kopparhallen
Andra perioden: 1–0 (23.44) Oskar Öhrvall (Peter Bagrov), 2–0 (32.10) Max Hofverberg (Casper Wahlberg, Oskar Öhrvall), 3–0 (38.04) Rasmus Grundberg (Noel Lindgren).
Tredje perioden: 4–0 (44.43) Max Hofverberg (Oskar Öhrvall, Ludwig Lindvall), 5–0 (54.14) Laurynas Stirna (Melwin Jalstrand).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Clemensnäs U18: 4-0-1
Piteå Hockey U18: 0-0-5
Nästa match:
Clemensnäs U18: Modo Hockey, hemma, 2 november
Piteå Hockey U18: Skellefteå AIK, borta, 2 november
