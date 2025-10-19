SSK U18:s starka start sänkte SDE

SSK U18 segrade – 4–2 mot SDE

Victor Nordberg matchvinnare för SSK U18

Andra raka segern för SSK U18

SDE tappade tidigt greppet på bortaplan mot SSK U18 i U18 regional öst herr, som redan efter första perioden ledde med 3–0. SDE arbetade sig närmre, men förlorade matchen med 4–2 (3–0, 0–0, 1–2).

Det var hemmaseger nummer fyra i rad för SSK U18.

Täby nästa för SSK U18

SSK U18 stod för tre raka mål i början av första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 0.39.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. SDE reducerade dock till både 3–1 och 3–2 genom Liam Mattsson Häggblad och Liam Mattsson Häggblad i tredje perioden.

SSK U18 kunde dock avgöra till 4–2 med 17 sekunder kvar av matchen genom Jonathan Cremonese.

SSK U18:s Jonathan Cremonese stod för ett mål och två assists.

Med två omgångar kvar är SSK U18 på tredje plats i tabellen medan SDE är på nionde plats. Ett fint lyft i tabellen för SSK U18 som så sent som den 24 september låg på tionde plats.

Nästa motstånd för SSK U18 är Täby. SDE tar sig an Tyresö Hanviken Hockey hemma. Båda matcherna spelas torsdag 23 oktober 19.30.

SSK U18–SDE 4–2 (3–0, 0–0, 1–2)

U18 regional öst herr, Scaniarinken

Första perioden: 1–0 (5.40) Mille Forslund (Jonathan Cremonese, Alfred Lagerberg), 2–0 (6.07) Loke Åkesson (Jonathan Cremonese, Viggo Fors), 3–0 (6.19) Victor Nordberg (Viggo Carlson).

Tredje perioden: 3–1 (43.31) Liam Mattsson Häggblad (Emmanuel Mouillé, Morgan Lumbye Christiansen), 3–2 (52.43) Liam Mattsson Häggblad (Emmanuel Mouillé, Morgan Lumbye Christiansen), 4–2 (59.43) Jonathan Cremonese (Oscar Lindén, Mille Forslund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK U18: 3-0-2

SDE: 1-1-3

Nästa match:

SSK U18: IFK Täby HC, borta, 23 oktober

SDE: Tyresö Hanviken Hockey, hemma, 23 oktober