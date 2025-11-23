SSK U18:s fina svit fortsätter mot Täby

SSK U18 segrade – 1–0 mot Täby

SSK U18:s femte seger på de senaste fem matcherna

Jonathan Cremonese avgjorde för SSK U18

Sju raka segrar hade SSK U18 mot just Täby i U18 regional öst topp 6 herr inför söndagens match. Och på söndagen segrade SSK U18 på nytt – den här gången med 1–0 (0–0, 0–0, 1–0) hemma i Scaniarinken.

Segermålet för SSK U18 stod Jonathan Cremonese för 1.25 in i slutperioden.

Därmed har SSK U18 vunnit fem matcher i rad i U18 regional öst topp 6 herr.

SSK U18–Täby – mål för mål

Det här var SSK U18:s andra uddamålsseger den här säsongen.

Täby har haft en tuff start på serien och har bara tre poäng efter fem spelade matcher. SSK U18 har 15 poäng.

Säsongens första möte lagen emellan vann Södertälje SK med 4–2.

Söndag 30 november spelar SSK U18 hemma mot Almtuna 15.30 och Täby mot Djurgården borta 13.00 på Hovet.

SSK U18–Täby 1–0 (0–0, 0–0, 1–0)

U18 regional öst topp 6 herr, Scaniarinken

Tredje perioden: 1–0 (41.25) Jonathan Cremonese (Noel Lundell, Matheo Burkards).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK U18: 5-0-0

Täby: 1-0-4

Nästa match:

SSK U18: Almtuna IS, hemma, 30 november

Täby: Djurgårdens IF, borta, 30 november