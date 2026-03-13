SSK U18 vann efter sen kvittering mot Frölunda

SSK U18-seger med 4–3 efter förlängning

Alvin Wretling tvåmålsskytt för SSK U18

Andra raka segern för SSK U18

Först kvitterade Viggo Fors i slutminuterna och sen avgjorde Alvin Wretling i förlängningen. Segerresultatet blev 4–3 (1–0, 0–2, 2–1, 1–0) för SSK U18 mot SSK U18 i U18 Nationell södra herr.

Alvin Wretling gjorde två mål för SSK U18

Alvin Wretling gjorde 1–0 till SSK U18 efter 16 minuters spel efter pass från Jonathan Cremonese och Matheo Burkards.

Frölunda kvitterade till 1–1 redan efter efter 3.39 i andra perioden genom Hilmer Öhman framspelad av Felix Selindh och Tim Mandic. Frölunda gjorde också 2–1 efter 17.57 i andra perioden när Olle Zetterstedt hittade rätt framspelad av Wiggo Forsberg och Zigge Bratt.

SSK U18 kvitterade till 2–2 genom Matheo Burkards i början av tredje perioden i tredje perioden.

Efter 6.05 i tredje perioden gjorde Frölunda 3–2 genom Olle Zetterstedt som gjorde sitt andra mål.

SSK U18 kvitterade till 3–3 genom Viggo Fors med 1.50 kvar att spela av perioden.

Stor matchhjälte för SSK U18 20 sekunder in i förlängningen blev Alvin Wretling med det avgörande förlängningsmålet.

SSK U18:s Jonathan Cremonese hade tre assists.

Med en omgång kvar är Frölunda på femte plats i tabellen medan SSK U18 är på nionde plats.

När lagen senast möttes vann Frölunda med 6–4.

Frölunda tar sig an Örebro Hockey U18 i nästa match hemma lördag 14 mars 17.00. SSK U18 möter samma dag 16.00 Växjö borta.

Frölunda–SSK U18 3–4 (0–1, 2–0, 1–2, 0–1)

U18 Nationell södra herr, Slottsskogens ishall

Första perioden: 0–1 (16.15) Alvin Wretling (Jonathan Cremonese, Matheo Burkards).

Andra perioden: 1–1 (23.39) Hilmer Öhman (Felix Selindh, Tim Mandic), 2–1 (37.57) Olle Zetterstedt (Wiggo Forsberg, Zigge Bratt).

Tredje perioden: 2–2 (41.34) Matheo Burkards, 3–2 (46.05) Olle Zetterstedt (Karl Röshammar, Wiggo Forsberg), 3–3 (58.10) Viggo Fors (Jonathan Cremonese, Adrian Norin).

Förlängning: 3–4 (60.20) Alvin Wretling (Jonathan Cremonese, Adrian Norin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda: 2-1-2

SSK U18: 2-1-2

Nästa match:

Frölunda: Örebro HK, hemma, 14 mars 17.00

SSK U18: Växjö Lakers HC, borta, 14 mars 16.00