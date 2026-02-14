SSK U18 bröt tunga sviten – 3–2 mot HV 71

Seger för SSK U18 med 3–2 mot HV 71

Viggo Fors matchvinnare för SSK U18

Tredje förlusten i följd för HV 71

Det blev sex förluster i rad i U18 Nationell södra herr för SSK U18. Men på lördagen borta mot HV 71 kom trendbrottet. Matchen i Husqvarna Garden slutade 2–3 (0–1, 1–0, 1–2).

Viggo Fors stod för SSK U18:s avgörande mål 18.50 in i tredje perioden.

Linköping HC U18 nästa för SSK U18

Loke Åkesson gjorde 1–0 till gästerna SSK U18 efter 12.54 assisterad av Jonathan Cremonese.

Efter 1.34 i andra perioden kvitterade HV 71 genom Isak Alvudd efter pass från Alexander Thunblom.

HV 71 tog ledningen med 2–1 genom Oskar Mivell efter 14.41 i tredje perioden.

Viggo Fors och Felix Thörn gjorde att SSK U18 vände till underläget till ledning med 2–3.

Det här betyder att HV 71 ligger kvar på sjunde plats i tabellen och SSK U18 på tionde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann HV 71 med 6–5 efter straffar.

HV 71 tar sig an Örebro Hockey U18 i nästa match hemma söndag 15 februari 12.00. SSK U18 möter samma dag 15.30 Linköping HC U18 borta.

HV 71–SSK U18 2–3 (0–1, 1–0, 1–2)

U18 Nationell södra herr, Husqvarna Garden

Första perioden: 0–1 (12.54) Loke Åkesson (Jonathan Cremonese).

Andra perioden: 1–1 (21.34) Isak Alvudd (Alexander Thunblom).

Tredje perioden: 2–1 (54.41) Oskar Mivell, 2–2 (54.58) Felix Thörn (Gustav Lindén, Alvin Wretling), 2–3 (58.50) Viggo Fors (Noel Lundell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 2-1-2

SSK U18: 1-0-4

Nästa match:

HV 71: Örebro HK, hemma, 15 februari 12.00

SSK U18: Linköping HC, borta, 15 februari 15.30