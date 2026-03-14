SSK U18 avgjorde i tredje perioden i segern mot Växjö

SSK U18 vann matchen borta mot Växjö i U18 Nationell södra herr efter avgörande sent. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan SSK U18 drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 2–4 (0–0, 2–2, 0–2).

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Efter 2.01 i andra perioden gjorde SSK U18 0–1 genom Wille Asplund.

Växjö gjorde 1–1 genom Carl Sandahl tidigt i perioden av perioden.

SSK U18 tog ledningen på nytt genom Wille Asplund som gjorde sitt andra mål efter 8.15.

Växjö gjorde 2–2 genom Kalle Broberg med 1.22 kvar att spela av perioden.

Redan efter 1.04 i tredje perioden tog SSK U18 ledningen genom Viggo Fors på passning från Winston Ilmarsson och David Niederleitner. 6.49 in i tredje perioden satte Winston Ilmarsson pucken på pass av Adrian Norin och Lucas Törngren och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 2–4.

Växjö stannar därmed på andra plats och SSK U18 på nionde plats i tabellen.

När lagen möttes senast vann Växjö med 5–3.

U18 Nationell södra herr, Vida Arena

Andra perioden: 0–1 (22.01) Wille Asplund, 1–1 (22.45) Carl Sandahl (Josef Krantz, Valdermar Landin), 1–2 (28.15) Wille Asplund, 2–2 (38.38) Kalle Broberg.

Tredje perioden: 2–3 (41.04) Viggo Fors (Winston Ilmarsson, David Niederleitner), 2–4 (46.49) Winston Ilmarsson (Adrian Norin, Lucas Törngren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Växjö: 3-0-2

SSK U18: 3-0-2

Nästa match:

Växjö: Örebro HK, hemma, 15 mars 12.00