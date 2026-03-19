Smakstart för Skellefteå AIK U18 mot AIK

Skellefteå AIK U18 vann med 4–0 mot AIK

Douglas Johnsson matchvinnare för Skellefteå AIK U18

Skellefteå AIK U18 höll nollan

Skellefteå AIK U18 har tagit kommandot mot AIK i åttondelsfinalen i J18-SM-slutspelet, efter vinst borta med 4–0 (1–0, 2–0, 1–0) i första matchen.

Douglas Johnsson gjorde 1–0 till gästerna Skellefteå AIK U18 efter åtta minuters spel på passning från Hjalmar Nilsén och Olle Lundström.

Efter 3.00 i andra perioden nätade Hjalmar Nilsén framspelad av Werner Hansson och Olle Lundström och gjorde 0–2. Malte Olofsson gjorde dessutom 0–3 efter 11.42 på pass av Kim Tjärnström och Ed Forsfjäll.

Skellefteå AIK U18 gjorde också 0–4 genom Werner Hansson assisterad av Hjalmar Nilsén och Love Lorentzon efter 5.22 i tredje perioden.

Skellefteå AIK U18:s Hjalmar Nilsén stod för tre poäng, varav ett mål.

Nästa match spelas på lördag 14.00.

AIK–Skellefteå AIK U18 0–4 (0–1, 0–2, 0–1)

Åttondelsfinalen i J18-SM-slutspelet

Första perioden: 0–1 (8.33) Douglas Johnsson (Hjalmar Nilsén, Olle Lundström).

Andra perioden: 0–2 (23.00) Hjalmar Nilsén (Werner Hansson, Olle Lundström), 0–3 (31.42) Malte Olofsson (Kim Tjärnström, Ed Forsfjäll).

Tredje perioden: 0–4 (45.22) Werner Hansson (Hjalmar Nilsén, Love Lorentzon).

Ställning i serien: AIK–Skellefteå AIK U18 0–1

Nästa match:

21 mars, 14.00, Skellefteå AIK U18–AIK