Skön start för Örebro Hockey U18 – segrade mot Frölunda

Örebro Hockey U18 vann med 2–1 mot Frölunda

Filip Wahlén matchvinnare för Örebro Hockey U18

Tim Mandic nätade för Frölunda

Örebro Hockey U18 har övertaget mot Frölunda i åttondelsfinalen i J18-SM-slutspelet, efter seger på bortaplan med 2–1 (0–0, 2–0, 0–1) i första matchen.

Örebro Hockey U18:s tränare Philip Bjursäter tyckte till om matchen:

– Vi gör en stabil insats, tycker vi släpper in dem onödigt i tredje perioden, men vi har full kontroll i 40 minuter av matchen. En solid start och något att bygga vidare på. Många presterade på en hög nivå idag.

Det var Örebro Hockey U18:s åttonde raka seger mot Frölunda.

Första perioden blev mållös.

12.38 in i andra perioden gjorde Örebro Hockey U18 1–0. Målskytt var Milo Spelkvist efter förarbete av William Olofsson och Olle Törnqvist. Efter 13.59 i andra perioden nätade Filip Wahlén framspelad av Lexus Zahn och Lukas Svensson och gjorde 0–2.

7.07 in i tredje perioden nätade Frölundas Tim Mandic på pass av Oscar Grådahl och Isak Andreasson och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Frölunda.

Nästa match spelas på lördag 17.00.

Frölunda–Örebro Hockey U18 1–2 (0–0, 0–2, 1–0)

Åttondelsfinalen i J18-SM-slutspelet

Andra perioden: 0–1 (32.38) Milo Spelkvist (William Olofsson, Olle Törnqvist), 0–2 (33.59) Filip Wahlén (Lexus Zahn, Lukas Svensson).

Tredje perioden: 1–2 (47.07) Tim Mandic (Oscar Grådahl, Isak Andreasson).

Ställning i serien: Frölunda–Örebro Hockey U18 0–1

Nästa match:

21 mars, 17.00, Örebro Hockey U18–Frölunda