Skön start för Modo Hockey U18 – segrade mot Leksand

Modo Hockey U18-seger med 2–1 mot Leksand

Modo Hockey U18 har tagit kommandot mot Leksand i åttondelsfinalen i J18-SM-slutspelet, efter seger borta med 2–1 (1–1, 0–0, 1–0) i första matchen.

Rasmus Sahlman gav gästerna Modo Hockey U18 ledningen efter tio minuter efter pass från Emil Öberg och Gordon Palmgren. Efter 16.21 kvitterade Leksand när Lukas Lissel hittade rätt på passning från Loui Karlsson och Noel Nord.

Andra perioden blev mållös.

4.10 in i tredje perioden nätade Modo Hockey U18:s Kid Åkerman framspelad av Emil Wagner och Olle Byström och avgjorde matchen. 1–2-målet blev matchens sista.

Nästa match spelas på lördag 16.00.

Leksand–Modo Hockey U18 1–2 (1–1, 0–0, 0–1)

Åttondelsfinalen i J18-SM-slutspelet

Första perioden: 0–1 (10.20) Rasmus Sahlman (Emil Öberg, Gordon Palmgren), 1–1 (16.21) Lukas Lissel (Loui Karlsson, Noel Nord).

Tredje perioden: 1–2 (44.10) Kid Åkerman (Emil Wagner, Olle Byström).

Ställning i serien: Leksand–Modo Hockey U18 0–1

Nästa match:

21 mars, 16.00, Modo Hockey U18–Leksand