Skellefteå AIK U18 vinnare mot Modo Hockey U18 – avgjorde i förlängningen

Skellefteå AIK U18 vann med 4–3 efter förlängning

Skellefteå AIK U18:s femte seger på de senaste sex matcherna

Hjalmar Nilsén avgjorde för Skellefteå AIK U18

Det blev en riktigt tajt match när Modo Hockey U18 tog emot Skellefteå AIK U18 i U18 regional norr herr. Matchen avgjordes först i förlängningen där bortalaget var starkast och segerresultatet blev 4–3 (1–2, 1–0, 1–1, 1–0). Matchhjälte blev Hjalmar Nilsén, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

Det här innebär att Skellefteå AIK U18 nu har fyra segrar i följd i U18 regional norr herr.

Modo Hockey U18–Skellefteå AIK U18 – mål för mål

Modo Hockey U18 startade matchen bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Malcom Gästrin och Gordon Palmgren innan Skellefteå AIK U18 svarade och gjorde 2–1 genom Elliot Nyström. Efter 14.39 i andra perioden slog Werner Hansson till på pass av Elliot Nyström och kvitterade för Skellefteå AIK U18. Skellefteå AIK U18 gjorde 2–3 genom Kim Tjärnström efter 2.04 i tredje perioden.

Modo Hockey U18 kvitterade till 3–3 genom Malcom Gästrin efter 9.31 av perioden. Matchvinnare för bortalaget Skellefteå AIK U18 1.00 in i förlängningen blev Hjalmar Nilsén med det avgörande målet i förlängningen.

Elliot Nyström gjorde ett mål för Skellefteå AIK U18 och spelade fram till två mål. Malcom Gästrin stod för tre poäng, varav två mål för Modo Hockey U18.

Det här betyder att Modo Hockey U18 ligger kvar på sjätte plats i tabellen och Skellefteå AIK U18 på andra plats.

I nästa match möter Modo Hockey U18 Vännäs hemma och Skellefteå AIK U18 möter Sunderby hemma. Båda matcherna spelas tisdag 14 oktober 19.00.

Modo Hockey U18–Skellefteå AIK U18 3–4 (2–1, 0–1, 1–1, 0–1)

U18 regional norr herr, Hägglunds Arena

Första perioden: 1–0 (8.02) Malcom Gästrin (Kristian Hägglöf), 2–0 (10.24) Gordon Palmgren (Malcom Gästrin), 2–1 (18.53) Elliot Nyström (Ludvig Vestman, Werner Hansson).

Andra perioden: 2–2 (34.39) Werner Hansson (Elliot Nyström).

Tredje perioden: 2–3 (42.04) Kim Tjärnström (Mio Forssell, Hjalmar Nilsén), 3–3 (49.31) Malcom Gästrin (Kristian Hägglöf, Gordon Palmgren).

Förlängning: 3–4 (61.00) Hjalmar Nilsén (Elliot Nyström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey U18: 3-1-1

Skellefteå AIK U18: 4-1-0

Nästa match:

Modo Hockey U18: Vännäs HC, hemma, 14 oktober

Skellefteå AIK U18: Sunderby SK, hemma, 14 oktober