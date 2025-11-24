Skellefteå AIK U18 vinnare mot Luleå U18 i topp 6-serien i U18 regional norr herr

Seger för Skellefteå AIK U18 med 7–3 mot Luleå U18

Skellefteå AIK U18:s femte seger på de senaste sex matcherna

Mio Forssell gjorde två mål för Skellefteå AIK U18

Skellefteå AIK U18 segrade på bortaplan mot Luleå U18 i topp 6-serien i U18 regional norr herr, med 7–3 (1–1, 5–0, 1–2).

I och med detta har Skellefteå AIK U18 fyra raka segrar i topp 6-serien i U18 regional norr herr.

Carl Lundberg bakom Skellefteå AIK U18:s avgörande

Olle Lundström gjorde 1–0 till Skellefteå AIK U18 efter åtta minuters spel framspelad av Douglas Johnsson och Ed Forsfjäll.

Luleå U18 kvitterade till 1–1 efter 18.51 när Mille Björk hittade rätt med assist av Edvin Grimståhl och Benjamin Nyström.

I andra perioden var det Skellefteå AIK U18 som dominerade och gick från 1–1 till 1–6 genom mål av Werner Hansson, Mio Forssell, Carl Lundberg, Ed Forsfjäll och Alfons Sundström.

Luleå U18 reducerade dock till både 2–6 och 3–6 genom Kim Keskitalo och Mille Björk i tredje perioden.

Skellefteå AIK U18 kunde dock avgöra till 3–7 med 2.22 kvar av matchen genom Mio Forssell.

Skellefteå AIK U18:s Douglas Johnsson hade fyra assists.

Det här betyder att Luleå U18 är kvar på fjärde plats och att Skellefteå AIK U18 fortfarande leder serien.

Onsdag 26 november 19.00 möts lagen igen, i Skellefteå Kraft Arena.

Luleå U18–Skellefteå AIK U18 3–7 (1–1, 0–5, 2–1)

Topp 6-serien i U18 regional norr herr, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 0–1 (8.58) Olle Lundström (Douglas Johnsson, Ed Forsfjäll), 1–1 (18.51) Mille Björk (Edvin Grimståhl, Benjamin Nyström).

Andra perioden: 1–2 (22.26) Werner Hansson (Olle Lundström), 1–3 (27.58) Mio Forssell (Carl Lundberg, Douglas Johnsson), 1–4 (30.25) Carl Lundberg (Malte Olofsson, Kim Tjärnström), 1–5 (31.42) Ed Forsfjäll (Douglas Johnsson), 1–6 (36.22) Alfons Sundström (Joel Näslund, Douglas Johnsson).

Tredje perioden: 2–6 (49.31) Kim Keskitalo (Vidar Fredriksson), 3–6 (50.34) Mille Björk (Leonards Aleksandrs Grundmanis, Tage Carlsten), 3–7 (57.38) Mio Forssell (Manne Nyström).