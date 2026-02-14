Skellefteå AIK U18 vinnare mot Leksand – kvitterade och avgjorde sent

Skellefteå AIK U18 segrade – 3–2 efter förlängning

Skellefteå AIK U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Love Lorentzon matchvinnare för Skellefteå AIK U18

Först kvitterade Olle Lundström i slutminuterna och sen avgjorde Love Lorentzon i förlängningen. Segerresultatet blev 3–2 (0–0, 0–0, 2–2, 1–0) för Skellefteå AIK U18 mot Skellefteå AIK U18 i U18 Nationell norra.

Segern var Skellefteå AIK U18:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Mora nästa för Skellefteå AIK U18

Inget av lagen fick in något mål i varken första eller andra perioden.

Efter 21 sekunder i tredje perioden gjorde Leksand 1–0 genom Alwin Jarl.

Skellefteå AIK U18 gjorde 1–1 genom Mio Forssell efter 10.04 av perioden.

Leksand gjorde 2–1 genom Loui Karlsson efter 15.23.

Skellefteå AIK U18 gjorde 2–2 genom Olle Lundström med 1.10 kvar att spela av perioden.

Stor matchhjälte för Skellefteå AIK U18 2.44 in i förlängningen blev Love Lorentzon med det avgörande målet i förlängningen.

Skellefteå AIK U18:s Hjalmar Morén Holmström hade tre assists.

När lagen möttes senast vann Skellefteå med 8–5.

Söndag 15 februari möter Leksand Luleå U18 hemma 14.00 och Skellefteå AIK U18 möter Mora borta 10.30.

Leksand–Skellefteå AIK U18 2–3 (0–0, 0–0, 2–2, 0–1)

U18 Nationell norra, Tegera Arena

Tredje perioden: 1–0 (40.21) Alwin Jarl, 1–1 (50.04) Mio Forssell (Hjalmar Morén Holmström, Olle Lundström), 2–1 (55.23) Loui Karlsson (Noel Nord, Leonard Torgner), 2–2 (58.50) Olle Lundström (Hjalmar Morén Holmström, Mio Forssell).

Förlängning: 2–3 (62.44) Love Lorentzon (Hjalmar Morén Holmström, Werner Hansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Leksand: 3-1-1

Skellefteå AIK U18: 4-0-1

Nästa match:

Leksand: Luleå HF, hemma, 15 februari 14.00

Skellefteå AIK U18: Mora IK, borta, 15 februari 10.30