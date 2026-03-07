Skellefteå AIK U18 vann på nytt – 5–1 mot AIK

Skellefteå AIK U18 segrade – 5–1 mot AIK

Skellefteå AIK U18:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Manne Nyström tvåmålsskytt för Skellefteå AIK U18

Segertåget fortsätter för Skellefteå AIK U18. Mot AIK borta i Ulriksdals IP på lördagen blev det seger igen. Laget vann med 5–1 (3–0, 0–1, 2–0) och har nu sex segrar i rad i U18 Nationell norra.

Werner Hansson bakom Skellefteå AIK U18:s seger

Skellefteå AIK U18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Efter 9.25 i andra perioden slog Christian Furuvik till på pass av Rasmus Kennlöv och Viking Simon och reducerade åt AIK.

1.07 in i tredje perioden nätade Skellefteå AIK U18:s Ludvig Vestman framspelad av Love Lorentzon och Gustav Lindberg och ökade ledningen. Efter 12.09 nätade Manne Nyström återigen på pass av Mio Forssell och Werner Hansson och ökade ledningen för Skellefteå AIK U18.

Manne Nyström gjorde två mål för Skellefteå AIK U18 och ett assist.

Med tre omgångar kvar är AIK på sjunde plats i tabellen medan Skellefteå AIK U18 är på andra plats.

Lagens första möte för säsongen vann AIK med 3–2 efter avgörande på straffar.

Söndag 8 mars möter AIK Luleå U18 hemma 12.00 och Skellefteå AIK U18 möter Täby borta 11.40.

AIK–Skellefteå AIK U18 1–5 (0–3, 1–0, 0–2)

U18 Nationell norra, Ulriksdals IP

Första perioden: 0–1 (4.58) Hjalmar Nilsén (Love Lorentzon), 0–2 (15.32) Werner Hansson (Mio Forssell, Manne Nyström), 0–3 (19.43) Manne Nyström (Elliot Nyström, Ludvig Vestman).

Andra perioden: 1–3 (29.25) Christian Furuvik (Rasmus Kennlöv, Viking Simon).

Tredje perioden: 1–4 (41.07) Ludvig Vestman (Love Lorentzon, Gustav Lindberg), 1–5 (52.09) Manne Nyström (Mio Forssell, Werner Hansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 2-1-2

Skellefteå AIK U18: 5-0-0

Nästa match:

AIK: Luleå HF, hemma, 8 mars 12.00

Skellefteå AIK U18: IFK Täby HC, borta, 8 mars 11.40