Skellefteå AIK U18 tog hem segern mot Timrå IK U18

Skellefteå AIK U18 vann med 6–2 mot Timrå IK U18

Skellefteå AIK U18:s femte seger på de senaste sex matcherna

Carl Lundberg tvåmålsskytt för Skellefteå AIK U18

Skellefteå AIK U18 vann i topp 6-serien i U18 regional norr herr med 6–2 (3–2, 2–0, 1–0) på hemmaplan mot Timrå IK U18.

Timrå IK U18:s tränare Martin Nilsson:

– Tuff match i högt tempo. Idag är vi tillbaka i tävling och med tanke på manfallet och skadorna vi får så är jag otroligt nöjd med hur vi tävlar hela vägen. Detta trots att vi inte får in pucken trots mängder utav A – chanser.

Skellefteå AIK U18 tog därmed tionde raka seger mot just Timrå IK U18.

Segern var Skellefteå AIK U18:s femte på de senaste sex matcherna.

Malte Olofsson bakom Skellefteå AIK U18:s seger

Skellefteå AIK U18 dominerade i första perioden som laget vann med 3–2.

Efter 10.56 i andra perioden nätade Ed Forsfjäll framspelad av Elliot Nyström och gjorde 4–2.

Mio Forssell gjorde dessutom 5–2 efter 14.40 på pass av Carl Lundberg och Kim Tjärnström.

15.47 in i tredje perioden nätade Skellefteå AIK U18:s Carl Lundberg återigen på pass av Mio Forssell och Malte Olofsson och ökade ledningen. 6–2-målet blev matchens sista.

Skellefteå AIK U18:s Carl Lundberg stod för två mål och två assists och Mio Forssell gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Timrå IK U18 ligger på tredje plats i tabellen efter matchen medan Skellefteå AIK U18 leder serien.

Onsdag 3 december 19.30 spelar Skellefteå AIK U18 borta mot Vännäs U18. Timrå IK U18 möter Vännäs U18 hemma i SCA Arena lördag 6 december 16.15.

Skellefteå AIK U18–Timrå IK U18 6–2 (3–2, 2–0, 1–0)

Topp 6-serien i U18 regional norr herr, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 1–0 (2.49) Kim Tjärnström (Love Lorentzon, Vilmer Ekblad), 2–0 (5.46) Carl Lundberg (Mio Forssell), 3–0 (11.55) Malte Olofsson (Carl Lundberg, Love Lorentzon), 3–1 (15.53) Alvin Svanlund, 3–2 (18.58) Manfred Wennerberg (Theodor Lind).

Andra perioden: 4–2 (30.56) Ed Forsfjäll (Elliot Nyström), 5–2 (34.40) Mio Forssell (Carl Lundberg, Kim Tjärnström).

Tredje perioden: 6–2 (55.47) Carl Lundberg (Mio Forssell, Malte Olofsson).