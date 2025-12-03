Skellefteå AIK U18 segrade mot Vännäs U18

Skellefteå AIK U18 vann med 7–2 mot Vännäs U18

Skellefteå AIK U18:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Skellefteå AIK U18:s Mio Forssell tremålsskytt

Skellefteå AIK U18 vann med 7–2 (2–1, 2–1, 3–0) på bortaplan mot Vännäs U18 i topp 6-serien i U18 regional norr herr.

Skellefteå AIK U18 vann därmed för elfte matchen i rad mot just Vännäs U18.

Segern var Skellefteå AIK U18:s sjätte på de senaste sju matcherna, och fjärde raka segern på bortaplan.

Kim Tjärnström gjorde avgörande målet

Skellefteå AIK U18 tog ledningen i början av första perioden genom Max Johannesén.

Vännäs U18 kvitterade till 1–1 genom Raitis Riekstins efter 12.50.

Skellefteå AIK U18 tog ledningen på nytt genom Mio Forssell efter 13.45 i matchen.

Skellefteå AIK U18 gjorde två mål i andra perioden och gick från 1–2 till 1–4, målen av Kim Tjärnström och Ludvig Vestman.

Vännäs U18 reducerade dock på nytt till 2–4 genom Elvis Eriksson efter 19.36 av perioden.

Skellefteå AIK U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–2. Målen i sista perioden gjordes av Mio Forssell, som gjorde två mål, och Elliot Nyström.

Mio Forssell gjorde tre mål för Skellefteå AIK U18 och spelade fram till ett mål.

Resultatet innebär att Vännäs U18 ligger kvar på sjätte och sista plats och Skellefteå AIK U18 är klara seriesegrare.

Nästa motstånd för Vännäs U18 är Timrå IK U18. Lagen möts lördag 6 december 16.15 i SCA Arena. Skellefteå AIK U18 tar sig an Modo Hockey U18 hemma söndag 7 december 15.30.

Vännäs U18–Skellefteå AIK U18 2–7 (1–2, 1–2, 0–3)

Topp 6-serien i U18 regional norr herr, Vännäs Ishall

Första perioden: 0–1 (0.23) Max Johannesén (Joel Näslund, Douglas Johnsson), 1–1 (12.50) Raitis Riekstins (Elvis Eriksson, Emil Renström), 1–2 (13.45) Mio Forssell (Douglas Johnsson, Joel Näslund).

Andra perioden: 1–3 (24.26) Kim Tjärnström (Gustav Lindberg, Love Lorentzon), 1–4 (30.28) Ludvig Vestman (Love Lorentzon), 2–4 (39.36) Elvis Eriksson (Raitis Riekstins, Melvin Wåhlund).

Tredje perioden: 2–5 (50.39) Mio Forssell, 2–6 (56.12) Mio Forssell (Manne Nyström, Werner Hansson), 2–7 (57.50) Elliot Nyström (Mio Forssell, Ludvig Vestman).