Skellefteå AIK U18 säkrade segern mot AIK i andra matchen

Skellefteå AIK U18 har säkrat segern i matchserien mot AIK i åttondelsfinalen i J18-SM-slutspelet, totalt med 2-0 i matcher. Det efter seger hemma med 6–3 (3–1, 1–2, 2–0).

Skellefteå AIK U18 tog ledningen i början av första perioden genom Olle Lundström.

AIK kvitterade till 1–1 genom Neo Nordstrand Jansson tidigt i matchen.

Skellefteå AIK U18 gjorde dock två snabba mål och gick från 1–1 till 3–1, målen av Kim Tjärnström och Gustav Lindberg.

AIK reducerade och kvitterade till 3–3 genom Rasmus Kennlöv och Neo Nordstrand Jansson i andra perioden.

Skellefteå AIK U18 tog ledningen på nytt genom Herbert Hällis efter 17.28.

1.36 in i tredje perioden nätade Skellefteå AIK U18:s Olle Lundström på nytt framspelad av Hjalmar Nilsén och Mio Forssell och ökade ledningen. Laget punkterade matchen med ett 6–3-mål med 49 sekunder kvar att spela genom Love Lorentzon. Det fastställde slutresultatet till 6–3.

AIK:s Neo Nordstrand Jansson stod för tre poäng, varav två mål. Olle Lundström gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål för Skellefteå AIK U18.

Skellefteå AIK U18 är nu klart för kvartsfinal.

Skellefteå AIK U18–AIK 6–3 (3–1, 1–2, 2–0)

Åttondelsfinalen i J18-SM-slutspelet

Första perioden: 1–0 (1.19) Olle Lundström (Mio Forssell, Hjalmar Nilsén), 1–1 (4.08) Neo Nordstrand Jansson (Arvid Ermeskog, Rasmus Kennlöv), 2–1 (16.38) Kim Tjärnström (Max Johannesén, Malte Olofsson), 3–1 (16.55) Gustav Lindberg (Elliot Nyström, Olle Lundström).

Andra perioden: 3–2 (21.05) Rasmus Kennlöv (Neo Nordstrand Jansson), 3–3 (33.01) Neo Nordstrand Jansson (Sixten Zakrisson, Elliot Östervall Lewis), 4–3 (37.28) Herbert Hällis.

Tredje perioden: 5–3 (41.36) Olle Lundström (Hjalmar Nilsén, Mio Forssell), 6–3 (59.11) Love Lorentzon.

Slutresultat i serien: Skellefteå AIK U18–AIK 2–0