Skellefteå AIK U18 säkrade seger mot Leksand

Skellefteå AIK U18 segrade – 8–5 mot Leksand

Love Lorentzon matchvinnare för Skellefteå AIK U18

Skellefteå AIK U18 nu tredje, Leksand på nionde plats

Skellefteå AIK U18 tog hem segern på hemmaplan mot Leksand i U18 Nationell norra herr. 8–5 (2–2, 3–1, 3–2) slutade matchen på måndagen.

Det här var första segern för Skellefteå AIK U18, efter förlust med 3–4 mot Mora i premiären.

Timrå IK U18 nästa för Skellefteå AIK U18

Skellefteå AIK U18 tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara två minuter.

Leksand reducerade och kvitterade till 2–2 genom Rasmus Orenäs och Pax Kleffner.

I andra perioden var det Skellefteå AIK U18 som var vassast. Laget vann perioden och ställningen efter två perioder var 5–3.

Hemmalaget var starkast i även i tredje perioden. Laget vann perioden med 3–2 och matchen med 8–5.

Leksands Rasmus Orenäs stod för fyra poäng, varav tre mål, Pax Kleffner gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål och Adam Andersson gjorde ett mål och två assist. Ludvig Vestman och Carl Lundberg gjorde två mål och ett assist var för Skellefteå AIK U18.

Den 14 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Tegera Arena.

Skellefteå AIK U18 tar sig an Timrå IK U18 i nästa match borta lördag 10 januari 16.00. Leksand möter samma dag 17.15 Modo Hockey U18 hemma.

Skellefteå AIK U18–Leksand 8–5 (2–2, 3–1, 3–2)

U18 Nationell norra herr, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 1–0 (2.14) Ludvig Vestman (Douglas Johnsson), 2–0 (4.18) Hjalmar Nilsén (Ludvig Vestman, Elliot Nyström), 2–1 (15.36) Rasmus Orenäs (Pax Kleffner), 2–2 (19.27) Pax Kleffner (Rasmus Orenäs, Adam Andersson).

Andra perioden: 3–2 (24.34) Carl Lundberg (Hjalmar Nilsén, Elliot Nyström), 4–2 (26.28) Douglas Johnsson (Mio Forssell, Love Lorentzon), 5–2 (26.51) Hjalmar Nilsén (Carl Lundberg), 5–3 (29.28) Rasmus Orenäs (Adam Andersson).

Tredje perioden: 6–3 (43.00) Love Lorentzon (Mio Forssell, Douglas Johnsson), 6–4 (48.08) Adam Andersson, 7–4 (56.30) Carl Lundberg (Elliot Nyström), 7–5 (57.26) Rasmus Orenäs (Pax Kleffner, Alwin Jarl), 8–5 (58.13) Ludvig Vestman.

Nästa match:

Skellefteå AIK U18: Timrå IK, borta, 10 januari 16.00

Leksand: Modo Hockey, hemma, 10 januari 17.15