Skellefteå AIK U18 med seger i serien mot Mora

Skellefteå AIK U18 vann med 5–1 mot Mora

Love Lorentzon avgjorde för Skellefteå AIK U18

Sebastian Taliga ende målskytt för Mora

Skellefteå AIK U18 har tagit ett grepp mot Mora i kvartsfinalen i U18-SM herr, efter seger borta med 5–1 (2–0, 1–0, 2–1). Därmed leder Skellefteå AIK U18 matchserien med 1-0 och behöver bara en seger till för att ta sig till semifinal.

Skellefteå AIK U18:s tränare Jonas Klingsell om matchen:

– Vi kommer ut starkt och håller oss till våra matchnycklar, vi drev spelet och visade både effektivitet framåt och trygghet i försvaret. Målvakten bidrog med flera viktiga räddningar samtidigt som offensiven levererade med fina mål och defensiven med ett stabilt försvarsspel. Segern var välförtjänt och speglade vårt övertag under större delen av matchen.

Mora–Skellefteå AIK U18 – mål för mål

Carl Lundberg gav gästande Skellefteå AIK U18 ledningen efter sju minuter framspelad av Max Johannesén. Laget ökade också ledningen till 0–2 när Love Lorentzon hittade rätt assisterad av Mio Forssell och Werner Hansson efter 9.43.

Efter 16.13 i andra perioden slog Manne Nyström till på pass av Douglas Johnsson och Joel Näslund och gjorde 0–3.

Sebastian Taliga reducerade för Mora efter 2.30 in i tredje perioden efter förarbete av Wille Lundin och Albin Dahlqvist. Fler mål än så blev det inte för Mora. 8.22 in i tredje perioden nätade Skellefteå AIK U18:s Ed Forsfjäll framspelad av Andreas Harlin Sundin och Olle Lundström och ökade ledningen. Efter 14.03 nätade Mio Forssell framspelad av Ludvig Vestman och Werner Hansson och ökade ledningen för Skellefteå AIK U18.

Lagen möts igen på lördag 14.00.

Mora–Skellefteå AIK U18 1–5 (0–2, 0–1, 1–2)

Kvartsfinalen i U18-SM herr

Första perioden: 0–1 (7.20) Carl Lundberg (Max Johannesén), 0–2 (9.43) Love Lorentzon (Mio Forssell, Werner Hansson).

Andra perioden: 0–3 (36.13) Manne Nyström (Douglas Johnsson, Joel Näslund).

Tredje perioden: 1–3 (42.30) Sebastian Taliga (Wille Lundin, Albin Dahlqvist), 1–4 (48.22) Ed Forsfjäll (Andreas Harlin Sundin, Olle Lundström), 1–5 (54.03) Mio Forssell (Ludvig Vestman, Werner Hansson).

Ställning i serien: Mora–Skellefteå AIK U18 0–1

Nästa match:

28 mars, 14.00, Skellefteå AIK U18–Mora