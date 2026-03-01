Sjunde raka för Brynäs efter seger mot Östersunds IK U18

Brynäs vann med 8–1 mot Östersunds IK U18

Brynäs nionde seger på de senaste tio matcherna

Leon Roos matchvinnare för Brynäs

Formen är riktigt bra just nu för Brynäs. På söndagen kom sjunde raka segern i U18 Nationell norra, 8–1 (5–0, 1–1, 2–0), på hemmaplan mot Östersunds IK U18. Det innebär att Östersunds IK U18 åkte på sjätte raka förlusten.

Brynäs–Östersunds IK U18 – mål för mål

Brynäs var starkast i första perioden som laget vann klart med 5–0.

Efter 1.17 i andra perioden reducerade Östersunds IK U18 till 5–1 genom Oscar Sandgren med assist av Samuel Kumpula Nordin och Theo Lindqvist. Efter 6.08 i andra perioden nätade Simon Karlsson på nytt framspelad av Alexander Søyland och gjorde 6–1.

5.11 in i tredje perioden fick Leon Roos utdelning återigen på pass av Simon Karlsson och Melker Klintberg och ökade ledningen. Laget avslutade matchen med sitt 8–1-mål med 1.12 kvar att spela återigen genom Ellioth Lahtinen. Det fastställde slutresultatet till 8–1.

Leon Roos och Simon Karlsson gjorde två mål och ett assist var för Brynäs.

Brynäs stannar därmed i serieledning och Östersunds IK U18 sist, på tolfte plats i tabellen.

När lagen senast möttes vann Brynäs med 11–2.

Fredag 6 mars 18.00 spelar Brynäs hemma mot Timrå IK U18. Östersunds IK U18 möter Modo Hockey U18 hemma i Östersund Arena onsdag 4 mars 19.00.

Brynäs–Östersunds IK U18 8–1 (5–0, 1–1, 2–0)

U18 Nationell norra, Monitor ERP Arena

Första perioden: 1–0 (4.18) Simon Karlsson (Thed Jobs, Teodor Larsson), 2–0 (13.56) Leon Roos (Oliver Christensen), 3–0 (16.26) Alexander Søyland (Vide Donnerstål, Tim Lindstein), 4–0 (18.53) Elliot Pettersson (Frans Kandell), 5–0 (19.46) Ellioth Lahtinen (Leon Roos, Oliver Christensen).

Andra perioden: 5–1 (21.17) Oscar Sandgren (Samuel Kumpula Nordin, Theo Lindqvist), 6–1 (26.08) Simon Karlsson (Alexander Søyland).

Tredje perioden: 7–1 (45.11) Leon Roos (Simon Karlsson, Melker Klintberg), 8–1 (58.48) Ellioth Lahtinen.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 5-0-0

Östersunds IK U18: 0-0-5

Nästa match:

Brynäs: Timrå IK, hemma, 6 mars 18.00

Östersunds IK U18: Modo Hockey, hemma, 4 mars 19.00