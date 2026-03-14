Djurgården kan fira seriesegern efter 8–1 mot Grums

Djurgården-seger med 8–1 mot Grums

Djurgårdens sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Emil Dahlbäck Larsson avgjorde för Djurgården

Spelarna i Djurgården har all anledning att fira efter 8–1 (1–0, 3–0, 4–1) på bortaplan mot Grums. Det betyder nämligen att Djurgården har säkrat seriesegern i U18 Nationell södra herr. Grums ligger tolva i tabellen.

Djurgården har nu sex raka segrar. Grums har fyra förluster i rad.

Färjestad nästa för Djurgården

Djurgården tog ledningen efter 18.25 genom Oliver Sundberg efter förarbete av Emil Dahlbäck Larsson och Oskar Persson.

Även i andra perioden var Djurgården starkast och gick från 0–1 till 0–4 genom tre snabba mål i slutet av perioden av Emil Dahlbäck Larsson, Egon Ekberg och Anton Winbo.

Djurgården vann också tredje perioden 1–4 och matchen med hela 8–1.

När lagen senast möttes vann Djurgården med 4–0.

Söndag 15 mars spelar Grums hemma mot Huddinge IK 13.00 och Djurgården mot Färjestad borta 12.15 i Löfbergs Ice Arena.

Grums–Djurgården 1–8 (0–1, 0–3, 1–4)

U18 Nationell södra herr, Norvalla Ishall

Första perioden: 0–1 (18.25) Oliver Sundberg (Emil Dahlbäck Larsson, Oskar Persson).

Andra perioden: 0–2 (33.18) Emil Dahlbäck Larsson (Dorian Eklund Aspe), 0–3 (34.51) Egon Ekberg (David Holst, Melvin Norman), 0–4 (36.12) Anton Winbo (William Hedlund, Lukas Mattsson).

Tredje perioden: 1–4 (40.29) Truls Estenstad (Jack Smedberg, Carl Glänfält), 1–5 (43.26) Gustaf Révay (Tom Pråhl, Egon Ekberg), 1–6 (43.40) William Canemyr (Carl Eiritz, Ville Söderström), 1–7 (47.06) David Holst (Alexander Engman, Melvin Norman), 1–8 (56.17) Tom Pråhl (Oskar Persson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums: 1-0-4

Djurgården: 5-0-0

