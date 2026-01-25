Segersviten fortsätter för VIK Hockey U18 efter vinst mot IFK Arboga J18

VIK Hockey U18 segrade – 4–0 mot IFK Arboga J18

VIK Hockey U18:s sjätte seger på de senaste sex matcherna

Calle Larsson Bergqvist avgjorde för VIK Hockey U18

På söndagen kom sjätte raka segern i U18 regional väst fortsättning vår herr för VIK Hockey U18. Det blev 4–0 (1–0, 1–0, 2–0) borta mot IFK Arboga J18. Det innebär att IFK Arboga J18 åkte på sjätte raka förlusten.

– Vi var numret för små mot VIK. Vi sätter som vanligt inte våra lägen vilket behövs mot ett bra lag som Västerås, kommenterade IFK Arboga J18:s lagledare Martin Bernhardsson.

BIK Karlskoga nästa för VIK Hockey U18

Calle Larsson Bergqvist gjorde 1–0 till VIK Hockey U18 efter åtta minuter efter förarbete från Oscar Kihlander och Elias Bräck.

Efter 2.36 i andra perioden slog Oskar Aronsson till framspelad av Wilmer Larsson och Anton Wernquist och gjorde 0–2.

5.02 in i tredje perioden fick William Lindberg utdelning på pass av Eric Pettersson och ökade ledningen. VIK Hockey U18 gjorde också 0–4 genom Eric Pettersson efter pass från Anton Wernquist och Alfred Örnberg efter 18.57.

IFK Arboga J18 ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen medan VIK Hockey U18 är på andra plats.

Lagen möts på nytt i ABB Arena Nord den 1 mars.

På torsdag 29 januari 19.00 spelar IFK Arboga J18 borta mot Valbo J18 och VIK Hockey U18 hemma mot BIK Karlskoga.

IFK Arboga J18–VIK Hockey U18 0–4 (0–1, 0–1, 0–2)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Gyllene Balken Arena

Första perioden: 0–1 (8.37) Calle Larsson Bergqvist (Oscar Kihlander, Elias Bräck).

Andra perioden: 0–2 (22.36) Oskar Aronsson (Wilmer Larsson, Anton Wernquist).

Tredje perioden: 0–3 (45.02) William Lindberg (Eric Pettersson), 0–4 (58.57) Eric Pettersson (Anton Wernquist, Alfred Örnberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IFK Arboga J18: 0-1-4

VIK Hockey U18: 5-0-0

Nästa match:

IFK Arboga J18: Valbo HC, borta, 29 januari 19.00

VIK Hockey U18: BIK Karlskoga, hemma, 29 januari 19.00