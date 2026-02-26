Segersviten fortsätter för Brynäs efter vinst mot Almtuna

Brynäs vann med 2–0 mot Almtuna

Brynäs nionde seger på de senaste tio matcherna

Alexander Søyland matchvinnare för Brynäs

Brynäs och Almtuna har två helt olika formkurvor. Brynäs vann torsdagens möte i Upplandsbilforum Arena och har därmed sex raka segrar i U18 Nationell norra. Hemmalaget Almtuna däremot har sex raka förluster. Matchen slutade 0–2 (0–0, 0–1, 0–1).

Almtuna–Brynäs – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

13.53 in i andra perioden spräckte Brynäs nollan genom Alexander Søyland efter pass från Leon Roos och Thed Jobs.

6.20 in i tredje perioden nätade Brynäs Leo Sumenkovic på pass av Alexander Søyland och Alve Larsson och ökade ledningen. 0–2-målet blev matchens sista.

Resultatet innebär att Almtuna ligger kvar på nionde plats och Brynäs toppar tabellen. Ett tapp för Almtuna som låg på fjärde plats så sent som den 30 januari.

När lagen möttes senast vann Brynäs med 4–1.

Nästa motstånd för Almtuna är Östersunds IK U18. Lagen möts lördag 28 februari 17.45 i Upplandsbilforum Arena. Brynäs tar sig an Östersunds IK U18 hemma söndag 1 mars 11.00.

Almtuna–Brynäs 0–2 (0–0, 0–1, 0–1)

U18 Nationell norra, Upplandsbilforum Arena

Andra perioden: 0–1 (33.53) Alexander Søyland (Leon Roos, Thed Jobs).

Tredje perioden: 0–2 (46.20) Leo Sumenkovic (Alexander Søyland, Alve Larsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 0-1-4

Brynäs: 5-0-0

Nästa match:

Almtuna: Östersunds IK, hemma, 28 februari 17.45

Brynäs: Östersunds IK, hemma, 1 mars 11.00