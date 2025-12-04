Segerraden förlängd för AIK – besegrade Täby

AIK-seger med 3–1 mot Täby

Neo Nordstrand Jansson avgjorde för AIK

Tredje raka segern för AIK

1–3 (0–2, 0–1, 1–0) blev resultatet när Täby och AIK möttes i Tibble Ishall på torsdagen. I och med detta har AIK tre raka segrar i U18 regional öst topp 6 herr och är nu nu i riktigt bra form efter den tuffa perioden.

Täby–AIK – mål för mål

Arvid Ermeskog gjorde 1–0 till AIK efter 18 minuters spel.

0–2 kom efter 19.43 genom Neo Nordstrand Jansson efter förarbete från Elliot Östervall Lewis och Rasmus Kennlöv.

Efter 6.31 i andra perioden slog Alfred Ridal till på pass av Frej Winqvist och gjorde 0–3.

Ruben Palmers stod för målet när Täby reducerade till 1–3 med 16 sekunder kvar att spela. Fler mål än så blev det inte för Täby.

Resultatet innebär att Täby ligger kvar på sjätte och sista plats och AIK på tredje plats i tabellen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Täby tar sig an Almtuna i nästa match hemma söndag 7 december 18.45. AIK möter samma dag 16.40 SSK U18 borta.

Täby–AIK 1–3 (0–2, 0–1, 1–0)

U18 regional öst topp 6 herr, Tibble Ishall

Första perioden: 0–1 (18.40) Arvid Ermeskog, 0–2 (19.43) Neo Nordstrand Jansson (Elliot Östervall Lewis, Rasmus Kennlöv).

Andra perioden: 0–3 (26.31) Alfred Ridal (Frej Winqvist).

Tredje perioden: 1–3 (59.44) Ruben Palmers.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Täby: 1-0-4

AIK: 3-0-2

Nästa match:

Täby: Almtuna IS, hemma, 7 december

AIK: Södertälje SK, borta, 7 december