Seger på straffar för Djurgården hemma mot Almtuna

Djurgården-seger med 3–2 efter straffar

Djurgården vann till slut en jämn match mot Almtuna i U18 regional öst topp 6 herr. Avgörandet kom först i straffläggningen där Djurgården var starkare och vann med 3–2 (1–1, 1–0, 0–1, 0–0, 1–0). Tom Pråhl blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Det var andra raka segern för Djurgården, efter 5–1 mot Täby i premiären.

Huddinge IK nästa för Djurgården

Första perioden var jämn. Almtuna inledde bäst och tog ledningen genom Adrian Ersoy efter 8.42, men Djurgården kvitterade genom William Hedlund bara två minuter senare. Djurgården gjorde också 2–1 efter 4.57 i andra perioden när Oliver Sundberg slog till på pass av William Hedlund. 14.03 in i tredje perioden nätade Almtunas Melker Halvarsson och kvitterade. Djurgårdens Tom Pråhl blev matchvinnare med den avgörande straffen för hemmalaget.

Lagens första möte för säsongen vann Djurgårdens IF med 2–1.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 16 november. Då möter Djurgården Huddinge IK i Björkängshallen 12.00. Almtuna tar sig an Täby hemma 11.15.

Djurgården–Almtuna 3–2 (1–1, 1–0, 0–1, 0–0, 1–0)

U18 regional öst topp 6 herr, Hovet

Första perioden: 0–1 (8.42) Adrian Ersoy (Carl Holmer, Issy Norstedt), 1–1 (10.29) William Hedlund (Melvin Norman, Egon Ekberg).

Andra perioden: 2–1 (24.57) Oliver Sundberg (William Hedlund).

Tredje perioden: 2–2 (54.03) Melker Halvarsson.

Straffar: 3–2 (65.00) Tom Pråhl.

