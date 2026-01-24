Seger på straffar för AIK borta mot Skellefteå AIK U18

Seger för AIK med 3–2 efter straffar

Viking Simon gjorde två mål för AIK

Rasmus Kennlöv matchvinnare för AIK

AIK vann till slut en jämn match mot Skellefteå AIK U18 i U18 Nationell norra herr. Avgörandet kom först i straffläggningen där bortalaget var starkare och vann med 3–2 (1–1, 1–0, 0–1, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Rasmus Kennlöv för.

Viking Simon tvåmålsskytt för AIK

Viking Simon gav gästerna AIK ledningen efter sex minuters spel efter pass från Rasmus Kennlöv och Christian Furuvik. Skellefteå AIK U18 kvitterade till 1–1 efter 10.58 när Werner Hansson fick träff på passning från Mio Forssell och Ludvig Vestman.

Efter 13.07 i andra perioden slog Viking Simon till på nytt på pass av Rasmus Kennlöv och Christian Furuvik och gav AIK ledningen.

Skellefteå AIK U18 kvitterade till 2–2 redan efter efter 1.14 i tredje perioden återigen genom Werner Hansson med assist av Ludvig Vestman och Kim Tjärnström.

I straffläggningen var det AIK som avgjorde till 2–3. Den avgörande straffen stod Rasmus Kennlöv för.

AIK:s Rasmus Kennlöv stod för tre poäng, varav ett mål.

Skellefteå AIK U18:s nya tabellposition är sjunde plats medan AIK är på åttonde plats.

Lagen möts igen 7 mars i Ulriksdals IP.

Söndag 25 januari möter Skellefteå AIK U18 Täby hemma 12.00 och AIK möter Luleå U18 borta 11.30.

Skellefteå AIK U18–AIK 2–3 (1–1, 0–1, 1–0, 0–0, 0–1)

U18 Nationell norra herr, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 0–1 (6.14) Viking Simon (Rasmus Kennlöv, Christian Furuvik), 1–1 (10.58) Werner Hansson (Mio Forssell, Ludvig Vestman).

Andra perioden: 1–2 (33.07) Viking Simon (Rasmus Kennlöv, Christian Furuvik).

Tredje perioden: 2–2 (41.14) Werner Hansson (Ludvig Vestman, Kim Tjärnström).

Straffar: 2–3 (65.00) Rasmus Kennlöv.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK U18: 2-1-2

AIK: 2-0-3

Nästa match:

Skellefteå AIK U18: IFK Täby HC, hemma, 25 januari 12.00

AIK: Luleå HF, borta, 25 januari 11.30