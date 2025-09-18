Seger med 3–1 för Rögle mot Olofström

Rögle-seger med 3–1 mot Olofström

Melwin Högman avgjorde för Rögle

Andra raka segern för Rögle

Det blev bortalaget Rögle som vann mot Olofström i U18 regional syd herr. 1–3 (0–1, 0–1, 1–1) slutade matchen på torsdagen.

– Vi visste på förhand att det skulle bli en tuff match och att vi skulle få spendera mycket tid i egen zon. Men vi gör det väldigt bra speciellt efter den tuffa starten med tre utvisningar emot oss. Vi är inne i ett väldigt bra flow i slutet av matchen men tyvärr steppar domaren in och tar en väldigt tveksam utvisning, kommenterade Olofströms assisterande tränare Joel Körkkö.

Det var andra raka segern för Rögle, efter 4–0 mot Troja-Ljungby J18 i premiären.

Lagen möttes inte förra säsongen.

Tingsryd nästa för Rögle

Rögle tog ledningen efter fyra minuters spel, genom Ebbe Gath på pass av Felix Svensson. Efter 26 sekunder i andra perioden nätade Melwin Högman, på pass av Arvid Stolt och gjorde 0–2. Olofström reducerade dock till 1–2 genom Elian Kellander tidigt i tredje perioden av perioden.

Rögle kunde dock avgöra till 1–3 med 59 sekunder kvar av matchen genom Hugo Sandblom.

Olofström tar sig an Frölunda i nästa match borta söndag 21 september 16.00. Rögle möter samma dag 14.00 Tingsryd borta.

Olofström–Rögle 1–3 (0–1, 0–1, 1–1)

U18 regional syd herr, Stålhallen

Första perioden: 0–1 (4.43) Ebbe Gath (Felix Svensson).

Andra perioden: 0–2 (20.26) Melwin Högman (Arvid Stolt).

Tredje perioden: 1–2 (43.05) Elian Kellander (Andreas Jørgensen, Anton Lund), 1–3 (59.01) Hugo Sandblom.

Nästa match:

Olofström: Frölunda, borta, 21 september

Rögle: Tingsryds AIF, borta, 21 september