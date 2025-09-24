Seger i förlängningen för Luleå mot Skellefteå

Luleå vann med 3–2 efter förlängning

Melvin Wande avgjorde för Luleå

Andra raka segern för Luleå

Matchen i U18 regional norr herr mellan hemmalaget Skellefteå och gästande Luleå var oavgjord vid full tid, 2–2. Först i förlängningen kom avgörandet, där Luleå spikade segerresultatet, 3–2 (2–0, 0–1, 0–1, 1–0). Melvin Wande blev matchhjälte för Luleå med sitt mål i förlängningen.

Modo Hockey U18 nästa för Luleå

Luleå tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av bara fem minuter. Efter 10.06 i andra perioden slog Manne Nyström till, framspelad av Sixten Lundberg och Carl Lundberg och reducerade åt Skellefteå. Laget kvitterade till 2–2 med 1.53 kvar att spela genom Hjalmar Nilsén framspelad av Olle Lundström och Douglas Johnsson. I förlängningen tog det 1.19 till Luleå avgjorde till 3–2. Matchvinnare för bortalaget blev Melvin Wande, framspelad av Jesse Suopanki.

Luleå tog hem lagens senaste möte med 7–4.

Lördag 27 september 15.30 spelar Skellefteå hemma mot Clemensnäs. Luleå möter Modo Hockey U18 borta i Hägglunds Arena söndag 28 september 16.00.

Skellefteå–Luleå 2–3 (0–2, 1–0, 1–0, 0–1)

U18 regional norr herr, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 0–1 (9.39) Måns Josbrant (Benjamin Nyström), 0–2 (14.58) Sondre Wannberg (Isak Bergenstråhle, Hugo Westin).

Andra perioden: 1–2 (30.06) Manne Nyström (Sixten Lundberg, Carl Lundberg).

Tredje perioden: 2–2 (58.07) Hjalmar Nilsén (Olle Lundström, Douglas Johnsson).

Förlängning: 2–3 (61.19) Melvin Wande (Jesse Suopanki).

Nästa match:

Skellefteå: Clemensnäs HC, hemma, 27 september

Luleå: Modo Hockey, borta, 28 september