Seger i förlängningen för Huddinge IK mot Malmö

Huddinge IK segrade – 7–6 efter förlängning

Hugo Christersson med två mål för Huddinge IK

Hugo Kvistlund matchvinnare för Huddinge IK

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Huddinge IK avgöra den jämna matchen borta mot Malmö i U18 Nationell södra herr. Slutresultatet blev 6–7 (2–3, 3–2, 1–1, 0–1). Hugo Kvistlund gjorde det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Huddinge IK.

Inför matchen hade Huddinge IK fyra raka förluster mot just Malmö.

Hugo Christersson gjorde två mål för Huddinge IK

Huddinge IK var starkast i första perioden. Laget vann perioden med 3–2.

I andra perioden var det i stället Malmö som hade greppet. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 5–5.

Jonathan Sandberg gav laget ledningen efter 2.45 in i tredje perioden efter förarbete från Anton Liljenfors och Harry Peter. 11.25 in i tredje perioden nätade Huddinge IK:s Emil Forslund på pass av Hugo Christersson och Theodor Norström och kvitterade.

I förlängningen tog det 2.01 innan Huddinge IK också avgjorde till 7–6. Matchvinnare för bortalaget blev Hugo Kvistlund, på pass av Emil Forslund och Alexander Hellqvist.

Huddinge IK:s Emil Forslund stod för tre poäng, varav ett mål och Hugo Christersson gjorde två mål och ett assist. Jonathan Sandberg gjorde två mål och totalt tre poäng för Malmö.

Malmö har en vinst och fyra förluster och 17–20 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Huddinge IK har två vinster och tre förluster och 17–36 i målskillnad.

Malmö stannar därmed på sjätte plats och Huddinge IK på elfte plats i tabellen. Så sent som den 24 januari låg Malmö på andra plats i tabellen.

När lagen senast möttes vann Malmö med 6–2.

Söndag 15 februari möter Malmö Djurgården hemma 12.30 och Huddinge IK möter Rögle borta 12.00.

Malmö–Huddinge IK 6–7 (2–3, 3–2, 1–1, 0–1)

U18 Nationell södra herr, Rosengårds Ishall

Första perioden: 1–0 (4.08) Jonathan Sandberg (Viktor Lennström), 1–1 (7.17) Andre Lindström, 2–1 (12.54) Max Kramer (Jonathan Sandberg), 2–2 (17.43) Dante Islercelik (Aston Basilius, Elias Fredriksson), 2–3 (19.37) Hugo Christersson (Theodor Norström).

Andra perioden: 2–4 (20.33) Aston Basilius (Hugo Kvistlund, Vincent Juhlin), 3–4 (21.34) Matteo Filippini (Alexandre Monarque, Sigge Larsson), 3–5 (29.41) Hugo Christersson (Måns Velden, Emil Forslund), 4–5 (29.49) Viktor Lennström (Jack Silvander Jarevik, William Lind), 5–5 (34.13) Jack Silvander Jarevik (Frank Modig, Oliver Andrle).

Tredje perioden: 6–5 (42.45) Jonathan Sandberg (Anton Liljenfors, Harry Peter), 6–6 (51.25) Emil Forslund (Hugo Christersson, Theodor Norström).

Förlängning: 6–7 (62.01) Hugo Kvistlund (Emil Forslund, Alexander Hellqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 1-4-0

Huddinge IK: 2-0-3

Nästa match:

Malmö: Djurgårdens IF, hemma, 15 februari 12.30

Huddinge IK: Rögle BK, borta, 15 februari 12.00